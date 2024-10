América-MG pressiona até o fim, vira sobre o Coritiba e cola no G-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/10/2024 - 21:10 Para compartilhar:

Em um segundo tempo de pressão, o América-MG foi recompensado no fim e conquistou a virada por 2 a 1 sobre o Coritiba, nesta sexta-feira, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). O resultado foi de suma importância para os mineiros, que voltaram a colar no G4 – grupo de acesso – da Série B do Campeonato Brasileiro, na 30ª rodada.

Com gols de Rodriguinho e Matheus Davó, o América-MG chegou a 47 pontos e dorme na quinta colocação, com a mesma pontuação do Mirassol, quarto colocado, que encara o Vila Nova, em duelo direto, no sábado. Já o Coritiba praticamente vai dando adeus na briga pelo acesso, ocupando o 10º lugar, com 41 pontos.

O duelo começou estudado, com as duas equipes sendo ofensivas e buscando espaços para finalizar. O América-MG subiu as linhas a fim de ocupar melhor o campo de ataque e deu espaço para o contragolpe. Foi onde o Coritiba abriu o placar. Josué puxou o contra-ataque e serviu Natanael para bater cruzado para as redes, aos 17 minutos.

Com a abertura do placar, o panorama das estratégias das equipes não mudaram. Correndo atrás do prejuízo, os donos da casa tinham volume, mas faltou capricho nas conclusões. Como no chute de Rodriguinho, livre na área, que mandou por cima do gol. O time paranaense seguiu no contra-ataque e quase ampliou com Robson na reta final, tirando tinta da trave.

O início da segunda etapa foi só do América. Tomando conta da partida, o time mineiro empilhava chance. Rodriguinho parou em Morisco, enquanto Brener acertou a trave. Aquele capricho que faltava aos donos da casa apareceu. Em cobrança de falta de manual, Rodriguinho acertou o ângulo e deixou tudo igual, aos 23.

Mesmo com o empate, o América não baixou o sarrafo. Acuado, o Coritiba não conseguia sair para o jogo e via Morisco salvar na defesa, pegando a cabeçada de Rodriguinho. De tanto pressionar, a virada veio. Fabinho bateu colocado e a bola explodiu no travessão, no rebote, Davó completou para as redes, aos 40, para alegria no Independência.

O América-MG volta a campo na próxima sexta-feira, contra o Avaí, às 21h, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). Já o Coritiba atua no dia 13, às 16h, diante do Amazonas, no Estádio Couto Pereira, na capital paranaense.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 2 X 1 CORITIBA

AMÉRICA-MG – Elias; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Eder (Lucão) e Marlon (Nicolas); Alê, Elizari (Moisés) e Juninho; Rodriguinho, Brenner (Matheus Davó) e Adyson (Fabinho). Técnico: Lisca.

CORITIBA – Pedro Morisco; Natanael (Jhonny), Maurício Antônio (Thalisson Gabriel), Marcelo Benevenuto e Bruno Melo; Zé Gabriel, Vini Paulista (Culebra) e Josué (Figueiredo); Matheus Frizzo, Júnior Brumado e Robson (Geovane Meurer). Técnico: Jorginho.

GOLS – Natanael, aos 17 minutos do primeiro tempo. Rodriguinho, aos 23, Matheus Davó, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Ricardo Silva e Mateus Henrique (América-MG); Vini Paulista e Robson (Coritiba).

ÁRBITRO – Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).