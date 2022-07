América-MG pede paz no futebol com camisa especial para o jogo com o Palmeiras

Em comemoração do Dia Nacional do Futebol, celebrado na terça-feira, o América-MG lançou uma campanha pedindo a paz no esporte. A ação promoveu o lançamento de uma camisa especial para a equipe mineira, que será utilizada no jogo com o Palmeiras, na próxima quinta-feira, pelo Brasileirão.







As camisas utilizadas pelos jogadores serão leiloadas após a partida e os valores arrecadados serão doados para a promoção da paz. Além disso, os torcedores poderão comprar o modelo especial na loja oficial do clube, a partir de sexta-feira, com valores a partir de R$ 229,90. As unidades disponíveis para venda serão limitadas.

A camisa branca, com tons acinzentados, ainda carrega em si um detalhe embaixo da gola: a palavra “peace” (paz em inglês), escrita com o símbolo do clube mineiro, em suas cores tradicionais de verde e branco, no lugar da letra “a”. O detalhe é o único a carregar cores no modelo. Até mesmo o símbolo do clube no lado esquerdo do uniforme, na altura do peito, se encontra em tons de branco e cinza.

Em comunicado oficial, Dower Araújo, superintendente do América-MG, comentou sobre a ação e destacou a importância do clube levantar a bandeira da promoção da paz.

“É de extrema importância o América levantar esta bandeira. Temos visto muitas cenas lamentáveis em estádios no Brasil e no mundo e isso é inadmissível. O espetáculo futebol vem ficando em segundo plano com tantas imagens de violência e isso precisa acabar. O América já vem realizando um trabalho de conscientização, e ações como esta precisam ser cada vez mais frequentes, para que possamos ir ao estádio com nossas famílias, sem medo. A rivalidade precisa ficar em campo. Nas arquibancadas queremos ver as festas realizadas pelas torcidas. Isso é o futebol!”, disse o dirigente.

Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt, parceira do América no projeto, também salientou a importância da ação. “Com o retorno dos torcedores aos estádios, observamos o crescimento da violência nas arquibancadas e nos arredores das arenas. Sabemos a força social do América. As partidas da Série A são transmitidas para todo território nacional e diversos países do exterior, o que impulsiona ainda mais a mensagem, demonstrando união entre a Volt, América, End to End e patrocinadores pela paz no futebol”, afirmou Kleimmann.

As camisas serão vistas em campo na próxima quinta-feira, no duelo entre América-MG e Palmeiras, no Independência, às 20h, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.