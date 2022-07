América-MG passa em branco novamente, e time passa a ter o pior ataque do Brasileirão Coelho marcou apenas 12 gols em 16 jogos na competição

O América-MG perdeu para o Internacional por 1×0 nesta segunda-feira (11) em jogo válido pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com a derrota e mais um jogo com o ataque passando em branco, o Coelho passou a ter o status de pior ataque da competição.

O América-MG marcou apenas 12 gols em 16 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro. O time mineiro não balançou as redes em nove das 16 rodadas, e passou o Cuiabá para se tornar o pior ataque do torneio.

A má produtividade do América passa muito pelos desfalques constantes por conta de lesões ao longo da temporada. Contra o Internacional, Vagner Mancini não teve Wellington Paulista e Everaldo, lesionados. Henrique Almeida, suspenso, também foi desfalque do Coelho.

Com o resultado, o América-MG terminou a rodada na 15ª posição do Campeonato Brasileiro com os mesmos 18 pontos do Ceará, primeiro time do Z-4. O time de Vagner Mancini volta a campo na próxima quinta-feira para o jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Botafogo.

