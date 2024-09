América-MG freia reação do Guarani e vence primeira com Lisca na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/09/2024 - 20:40 Para compartilhar:

Em duelo complicado com o América-MG, o Guarani não conseguiu manter a reação para deixar a lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, os mineiros fizeram valer o mando de campo, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), e venceram por 3 a 0, em duelo da 25ª rodada.

Com a vitória, o América ocupa o sétimo lugar, com 38 pontos, quatro a menos do que o Vila Nova, que fecha o G-4 com 42. Esta foi a primeira vitória do técnico Lisca, que estreou na rodada passada com derrota para o Mirassol, por 1 a 0, fora de casa. O resultado também encerra um jejum de vitórias de quatro jogos. O América segue invicto como mandante, agora com oito vitórias e cinco empates.

Já o Guarani volta a perder após quatro jogos, sendo três vitórias. O time segue na lanterna (20º) com 21 pontos, quatro a menos do que o Ituano, primeiro fora da zona de rebaixamento, em 16º, com 25. O Guarani, porém, tem um jogo atrasado, diante do Botafogo-SP.

Jogando em casa, o América se mostrou mais organizado e perigoso no setor ofensivo. Não demorou muito para abrir o placar. Aos 17 minutos, roubou a bola no campo de ataque e Daniel Borges deu toque rápido para Matheus Davó, que chutou de primeira na entrada da área para marcar. A bola ainda desviou levemente no marcador, tirando qualquer chance de defesa de Vladimir. Matheus Davó é cria da base do Guarani e marcou seu primeiro gol pelo clube mineiro.

O Guarani, com dificuldade de chegar à área, tentou de longe. Em uma delas, Caio Dantas limpou e finalizou, mas a bola desviou e foi para fora, sem perigo. O time paulista ainda perdeu Airton, que foi substituído por Marlon Douglas após sentir uma entorse no joelho.

No fim, o Guarani teve um escanteio, mas acabou sofrendo o segundo gol, aos 41 minutos. Em rápido contra-ataque, Adyson disparou pela direita e cruzou na medida para Rodriguinho, que acompanhou a jogada para cabecear livre na grande área.

Na volta para o segundo tempo, o América diminuiu bem o ritmo. Apesar de o Guarani conseguir ter mais posse de bola, isso não se transformou em chances de gol.

Mesmo com as mudanças, o América não conseguiu sair tanto da defesa. O Guarani exerceu certa pressão no final, com vários escanteios seguidos, mas nenhuma finalização perigosa.

Nos últimos minutos, aos 44, quem marcou e definiu de vez a vitória foi o América. Em jogada pelo lado esquerdo, Marlon cruzou rasteiro e Renato Marques completou para o gol. O último do atacante tinha sido em 24 de maio.

Pela 26ª rodada, o Guarani volta a campo no sábado, às 17h, quando visita o Paysandu na Curuzu, em Belém (PA). No dia seguinte, às 18h30, o América-MG também joga fora de casa, na Vila Belmiro, diante do Santos.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 3 X 0 GUARANI

AMÉRICA – Dalberson; Daniel Borges, Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Alê (Mateus Henrique), Juninho e Elizari (Fabinho) (Moisés); Rodriguinho, Davó (Renato Marques) e Adyson (Felipe Amaral). Técnico: Lisca.

GUARANI – Vladimir; Pacheco, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Jefferson (Emerson Barbosa); Matheus Bueno, Gabriel Bispo (Anderson Leite) e Luan Dias; Airton (Marlon Douglas), Caio Dantas (Lohan) e João Victor (Reinaldo). Técnico: Allan Aal.

GOLS – Matheus Davó, aos 17 minutos, e Rodriguinho, aos 41 minutos do primeiro tempo; Renato Marques, aos 44 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Gabriel Bispo, Anderson Leite e Luan Dias (Guarani).

ÁRBITRO – Alex Gomes Stefano (RJ).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).