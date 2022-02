América-MG faz jogo histórico contra Guaraní-PAR pela Copa Libertadores

Depois de conseguir se manter na elite nacional em 2021, o América-MG faz a sua primeira aparição na Copa Libertadores da América, nesta quarta-feira, às 19h15, quando vai receber o Guaraní, do Paraguai. Este jogo histórico para o clube mineiro será realizado na Arena Independência e com transmissão da Conmebol TV.

Como ocorre pela Pré-Libertadores a vaga é decidida em dois jogos. O confronto de volta vai acontecer no dia 2 de março, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR). O América inicia a disputa no torneio pela segunda fase e precisará eliminar dois adversários para chegar à fase de grupos.

A vaga na competição foi garantida pelo oitavo lugar no Campeonato Brasileiro de 2021. No momento, o time ocupa a quarta posição no Campeonato Mineiro, com 14 pontos, dentro da zona de classificação às semifinais. Na última rodada empatou sem gols com o URT. A diretoria espera pela presença de um bom público no Horto.

O técnico Marquinhos Santos já avisou que manterá a base dos últimos jogos. Ele teme pela ansiedade pela estreia, uma vez que nem ele como metade dos jogadores nunca disputaram a Libertadores. “É novidade para quase todo mundo aqui. Mas o grupo está confiante e unido. Sabemos que precisamos fazer um bom resultado em casa para irmos para o segundo jogo em boas condições.”

Existe uma dúvida no ataque, entre Everaldo e Matheusinho, que são novatos no clube. A tendência é que Everaldo comece jogando. A baixa já conhecida é o zagueiro argentino Germán Conti. Ele foi expulso na última partida do Bahia na Sul-Americana de 2021, quando os baianos perderam por 4 a 2 para o Torque, do Uruguai, na Fonte Nova, em Salvador.

O Guaraní não largou bem no Campeonato Paraguaio, somando apenas um ponto em três jogos e ocupando a penúltima posição. No final de semana perdeu para o Cerro Porteño, por 2 a 0. Mas o técnico Fernando Jubero confirmou que vai usar todos seus titulares no Brasil.

Existe uma dúvida no meio-campo, porque Josué Colan, que veste a camisa 10, se recuperou de lesão há pouco tempo e não está com ritmo de jogo. No ataque, Jose Ariel Nuñez e Alejandro Samudio disputam uma vaga. A outra é de Fernando Fernández, maior artilheiro do clube.

