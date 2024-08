América-MG encerra sequência de empates, vence o Botafogo-SP e dorme no G-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/08/2024 - 23:39 Para compartilhar:

O América-MG segue sem perder dentro da Arena Independência no ano de 2024. Nesta sexta-feira, o time mineiro manteve o tabu de nove meses, ao por fim a uma sequência de cinco empates seguidos, ao vencer o Botafogo por 3 a 1, pela 20ª rodada e início do returno da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com gols de Marlon, Fabinho e Daniel Júnior, o América-MG chegou a 33 pontos e voltou a frequentar o G-4 – zona de acesso – da tabela. Para seguir no grupo de elite, terá que secar o Vila Nova, que só atua na segunda-feira, diante do lanterna Guarani, em Campinas (SP).

Já o Botafogo pode voltar para a zona de rebaixamento nesta rodada. O time paulista permaneceu com 22 pontos, sendo o primeiro time fora do Z-4 – zona de queda. A Chapecoense, que abre a zona de descenso soma 19, e caso vença o Ituano no sábado, atinge 22 pontos e ultrapassa o time paulista pelo saldo de gols.

Em seu reduto, o América-MG iniciou a partida mostrando o motivo de estar invicto dentro de casa. Logo aos seis minutos, Marlon pegou a sobra de fora da área e contou com o desvio de Lucas Dias no meio do caminho para abrir o placar. O gol cedo deu certa tranquilidade ao time mineiro.

Com mais de 70% de posse de bola, não encontrava dificuldade para fazer fluir seu jogo. Juninho cruzou a meia altura e Fabinho desviou para ampliar aos 28 minutos: 2 a 0. Na reta final, Elizari deixou Davó na cara do gol, mas o atacante errou a finalização. O Botafogo só chegou em chute de Baggio, sob o gol.

Na segunda etapa, o Botafogo se recolocou em campo. Interceptando o passe de Juninho, Alexandre Jesus disparou do meio de campo e só parou quando balançou as redes, aos quatro minutos. O time paulista ganhou fôlego e frequentava mais o campo de ataque.

Por sua vez, o América buscava explorar os espaços. Fabinho acabou por cima do goleiro, mas desta vez Lucas Dias tirou a bola antes dela entrar. Alexandre Jesus chegou a empatar a partida, mas o gol foi anulado por impedimento. Quem estava em posição legal foi Daniel Júnior, que driblou Schappo e marcou um belo gol, aos 39. Ainda deu tempo de Alexandre Jesus ter mais um gol anulado, por posição irregular. Final: 3 a 1.

O América-MG volta a campo na próxima sexta-feira (16), às 21h30, diante do Novorizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, no interior paulista. Já o Botafogo atua no domingo, às 18h30, quando recebe o Paysandu, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), no encerramento da 21ª rodada.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 3 X 1 BOTAFOGO-SP

AMÉRICA-MG – Elias; Mateus Henrique (Daniel Borges), Lucão, Éder e Marlon; Alê, Felipe Amaral (Wallison), Elizari (Daniel Júnior) e Juninho; Fabinho (Vinicius) e Davó (Thauan Willians). Técnico: Cauan de Almeida.

BOTAFOGO-SP – João Carlos; Lucas Dias, Fábio Sanches (Jean Victor) e Bernardo Schappo; Thássio (Emerson Ramon), João Costa (Bruno Marques), Matheus Barbosa, Fillipe Soutto (Gustavo Bochecha) e Patrick Brey (Ronald Camarão); Douglas Baggio e Alexandre Jesus. Técnico: Paulo Gomes.

GOLS – Marlon, aos seis, e Fabinho, aos 28 minutos do primeiro tempo. Alexandre Jesus, aos quatro, e Daniel Júnior, aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Felipe Amaral e Wallison (América-MG); Douglas Baggio, Bernardo Schappo e Matheus Barbosa (Botafogo-SP).

ÁRBITRO – Alisson Sidnei Furtado (TO).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).