América-MG encara Ceará e tenta encostar na ponta da Série B; Botafogo-SP busca sair da degola

28/07/2024 - 3:20

Dois times paulistas estarão em ação neste domingo pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani recebe o Brusque para tentar vencer após 13 jogos, enquanto que o Santos espera disparar na ponta frente ao CRB, em Alagoas. Além disso, o América-MG defende sua presença no G-4 – zona de acesso – diante do Ceará.

Em Belo Horizonte (MG), na Arena Independência, o América tem a chance de se aproximar dos primeiros colocados. O time mineiro vem de três empates consecutivos, o último por 0 a 0 com o vice-lanterna Ituano. Tem 28 pontos. Já a equipe cearense tem 25 e mira um lugar do G-4, até por ter goleado, na quinta, o Botafogo-SP por 4 a 1, e mostrar evolução.

Em Campinas, o Guarani tenta iniciar uma reação que a torcida já espera há 13 rodadas. Neste período não ganhou, tanto que acumulou 11 derrotas em 17 jogos e está na lanterna com apenas oito pontos. Venceu apenas o Botafogo-SP, na quarta rodada, por 2 a 0. No seu último jogo, porém, mostrou evolução com os novos reforços e empatou por 1 a 1 com o Amazonas, em Manaus (AM).

Ostentando há 46 anos o título de único campeão brasileiro do interior, em 1978, o Guarani já está virtualmente rebaixado para a Série C, com os órgãos especialistas apontando mais de 98% de chances de queda. Em 21 jogos restantes, num total de 63 pontos a disputar, teria que somar 32 pontos, algo como 10 vitórias e dois empates, uma campanha perto dos primeiros colocados.

A situação é tão crítica que ainda se vê vítima de chacotas dos rivais. Na manhã de sexta-feira, o portão principal do estádio Brinco de Ouro apareceu com uma pichação de ‘SÉRIE C’, uma ação, com certeza de torcedores da Ponte Preta.

O Brusque, que subiu ano passado da Série C, também está na zona de rebaixamento, mas numa situação melhor, afinal está em 18º lugar, com 18 pontos, mesma pontuação do Botafogo-SP, 17º, abrindo a zona de queda.

Mas o time catarinense está em recuperação, tanto que não perde há sete jogos e vem de vitória por 1 a 0, em casa, diante do Paysandu. O seu último tropeço aconteceu, por coincidência, diante do Amazonas, por 2 a 1, na capital amazonense, na nona rodada.

O Santos também estará em campo. É líder com 32 pontos e não pode ser ultrapassado nesta rodada. O objetivo é abrir vantagem e, por isso, só pensa vitória interessa frente ao CRB, em Maceió. Na última rodada, fez 4 a 0 no Coritiba, na Vila Belmiro.

A equipe alagoana, por sua vez, tem 23 e ainda faz uma campanha de recuperação, por ter ficado com jogos a menos. Na última rodada segurou o empate por 1 a 1 com o Goiás, em Goiânia (GO).

A rodada continua na segunda-feira com o duelo entre Paysandu e Novorizontino, no estádio da Curuzu, em Belém. Na terça-feira, em Florianópolis, vão jogar Avaí e Botafogo-SP.

Confira os jogos da 18ª rodada:

DOMINGO

16h

Guarani x Brusque

18h30

América-MG x Ceará

CRB x Santos

SEGUNDA-FEIRA

18h30

Paysandu x Novorizontino

TERÇA-FEIRA

21h

Avaí x Botafogo-SP