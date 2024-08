América-MG empata sem gols com o Brusque pela Série B diante de 48 torcedores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/08/2024 - 21:28 Para compartilhar:

Com apenas 48 torcedores na Ressacada, em Florianópolis (SC), Brusque e América-MG empataram em gols na noite desta sexta-feira, na abertura da 19ª e última rodada do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. As chances mais perigosas foram do time mineiro, que não conseguiu marcar por conta da grande atuação do goleiro Matheus Nogueira.

Devido à reforma do Estádio Augusto Bauer, o Brusque precisa mandar seus jogos em outra cidade e não contou com grande apoio de sua torcida. Com o empate, soma 19 pontos e segue dentro da zona de rebaixamento, em 18º lugar.

O América, embora há seis jogos invicto, empatou pela quinta vez seguida, e aparece em terceiro lugar com 30 pontos. Entretanto, pode perder a posição e até mesmo sair do G-4 até o fim da rodada.

O América começou no ataque, mas a primeira grande chance do jogo foi do Brusque. Marcos Serrato invadiu a área pela direita, mas chutou para fora, pressionado pela marcação após decidir dar um toque a mais na bola.

Em contra-ataque, Adyson respondeu para o América em chute de fora da área, mas por cima. Ele voltou a assustar em finalização dentro da área, mas o goleiro Matheus Nogueira salvou. O lance foi parado depois por impedimento.

Na volta para o segundo tempo, o Bruque quase abriu o placar, novamente com Marcos Serrato. Desta vez, ele chutou de primeira após cruzamento, mas a bola saiu pelo lado.

Adyson mais uma vez respondeu para o América em chute rasteiro de fora da área, também para fora. O Brusque voltou a assustar com Marcos Serrato em chute bonito da meia-lua, que passou com muito perigo.

A chance mais clara de gol foi do América. Em cobrança de falta na quina esquerda da área, Éder chutou forte, a bola desviou na barreira e quase enganou o goleiro Matheus Nogueira, que conseguiu desviar. A bola ainda bateu no travessão.

O goleiro voltou a brilhar quando Thauan Willians se jogou na área para completar cruzamento e Matheus Nogueira defendeu no contrapé. O Brusque também teve mais algumas finalizações com Luiz Henrique e Wellissol, mas o jogo terminou mesmo zerado.

Os dois times voltam a campo na próxima sexta-feira para a 20ª rodada. Às 21h, o Brusque visita o Mirassol no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). Um pouco depois, às 21h30, o América recebe o Botafogo na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA

BRUSQUE 0 X 0 AMÉRICA-MG

BRUSQUE – Matheus Nogueira; Éverton Alemão, Ianson e Wallace; Mateus Pivô (Wellissol), Rodolfo Potiguar, Marcos Serrato, Jhemerson (Dentinho) e Diego Mathias (Luiz Henrique); Paulinho Moccelin (Cristovam) e Guilherme Queiroz (Diego Tavares). Técnico: Luizinho Vieira.

AMÉRICA – Elias; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Éder e Marlon; Felipe Amaral (Elizari), Juninho (Rodriguinho) e Alê; Adyson (Moisés), Renato Marques (Thauan Willians) e Fabinho (Vinicius). Técnico: Cauan de Almeida.

CARTÕES AMARELOS – Mateus Pivô (Brusque). Ricardo Silva e Adyson (América).

ÁRBITRO – Bruno Pereira Vasconcelos (BA).

RENDA – R$ 1.300,00.

PÚBLICO – 48 torcedores.

LOCAL – Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).