América-MG empata com o Goiás em casa e perde chance de entrar no G-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/10/2024 - 22:27 Para compartilhar:

América-MG e Goiás empataram por 2 a 2, em partida realizada na noite desta quinta-feira, na Arena Independência, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Precisando do resultado, os goianos ficaram na frente do placar em duas oportunidades, mas não conseguiram manter a vantagem. Brenner (2) e Breno Herculano (2) marcaram os quatro gols do jogo.

Com o resultado, o América-MG chegou aos 49 pontos e perdeu a oportunidade de dormir no G-4, zona de acesso, ficando na sexta posição. O Goiás agora tem 42 e está em 11º. A distância para o Mirassol, que abre a zona de acesso, é de oito pontos.

Com o apoio da torcida, o América-MG começou controlando as ações. Aos três minutos, Adyson carregou pelo meio e chutou colocado, mas a bola subiu demais. Logo, o Goiás melhorou na partida. Aos nove minutos, Marcão Silva foi derrubado por Wallison em lance perigoso na entrada da área. Aos 11, Breno Herculano aproveitou cruzamento de Diego para se antecipar e abrir o placar para os goianos: 1 a 0.

O América-MG saiu da defesa e passou a pressionar os adversários, mas quem voltou a chegar com perigo foi o Goiás. Aos 21, Juninho arriscou de longe e a bola explodiu no travessão do goleiro Elias. Dez minutos depois, Juninho, do time mineiro, invadiu a área e foi derrubado por Lucas Ribeiro. Na cobrança do pênalti, Brenner bateu no canto esquerdo de Tadeu e deixou tudo igual.

O Goiás não se abateu com o empate e voltou a ficar na frente dois minutos depois. Aos 36, Breno Herculano mandou uma bomba de fora da área, marcou seu segundo tento no jogo e devolveu a vantagem ao time goiano.

Na segunda etapa, o América-MG entrou determinado a correr atrás do resultado. Aos nove minutos, Adyson cobrou falta perigosa e Tadeu defendeu. A resposta do Goiás foi novamente com Breno Herculano, que quase acertou a trave. O empate dos mineiros aconteceu aos 22 minutos. Brenner recebeu na área, abriu espaço e acertou o canto, deixando tudo igual novamente.

Aos 42 minutos, o Goiás chegou ao terceiro gol com Ángelo Rodríguez, mas a bola bateu no árbitro e o gol foi anulado, mantendo a igualdade no placar até o fim.

Na próxima rodada, o Goiás encara a Chapecoense, na segunda-feira, às 20h, na Arena Condá, em Chapecó (SC). O América-MG volta a campo na quarta-feira, para enfrentar o Operário, às 21h30, no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR).

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 2 X 2 GOIÁS

AMÉRICA-MG – Elias; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Wallison (Renato Marques), Elizari (Vitor Jacaré) e Juninho; Davó (Moisés), Adyson (Daniel Júnior) e Brenner (Felipe Amaral). Técnico: Lisca.

GOIÁS – Tadeu; Diego, Messias, Lucas Ribeiro e Sander; Marcão Silva (Edson), Juninho (Jhon Vásquez) e Rafael Gava; Paulo Baya (Welliton), Breno Herculano (Ángelo Rodríguez) e Rildo (Ian Luccas). Técnico: Vagner Mancini.

GOLS – Breno Herculano, aos 13 e 36 minutos do primeiro tempo e Brenner, aos 32 do primeiro e aos 23 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Juninho e Adyson (AME); Messias, Lucas Ribeiro, Marcão Silva e Ian Luccas (GOI).

ÁRBITRO – Caio Max Augusto Vieira (RN).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).