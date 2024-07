América-MG empata com o Amazonas e não iguala pontuação do líder Santos na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/07/2024 - 19:27 Para compartilhar:

O América-MG frustrou sua torcida ao empatar por 0 a 0 com o Amazonas, neste sábado, na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Havia a expectativa da vitória para que o time mineiro se igualasse ao Santos, líder com 29 pontos.

O resultado, porém, manteve o América-MG no G-4 – zona de acesso – com 27 pontos, em terceiro lugar. O amazonas comemorou o ponto somado fora de casa, porque tem 20 e segura a 15ª posição, ainda fora do Z-4 – zona de rebaixamento. O time amazonense vinha de vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, em Ribeirão Preto (SP).

O América-MG bem que tentou impor um ritmo intenso desde os primeiros minutos de jogo, porém, encontrou o Amazonas bem organizado no seu sistema defensivo. Por isso mesmo, os mineiros só finalizaram de longe e facilitaram as coisas para o goleiro Marcão.

E o time visitante também não se limitou a defender. Explorou a velocidade de Matheus Serafim, enquanto o centroavante Sassá segurava dois zagueiros em sua marcação.

As equipes voltaram para o segundo tempo sem mudanças. Isso refletiu em campo, onde foi mantido o mesmo panorama inicial de jogo, com os dois clubes sendo mais cautelosos e preocupados com a marcação. O jogo ficou centralizado a tal ponto que os dois goleiros não fizeram nenhuma defesa. A torcida americana não gostou e vaiou no final.

O América-MG já volta a campo na próxima terça-feira diante do Ituano, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), às 21 horas. No dia seguinte, de volta a Manaus, o Amazonas recebe o Guarani, a partir das 21h30.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 0 X 0 AMAZONAS

AMÉRICA-MG – Elias; Mateus Henrique (Daniel Borges), Ricardo Silva, Éder e Marlon; Alê, Juninho e Moisés (Gustavinho); Adyson (Tauã Willians), Brenner (Renato Marques) e Fabinho (Felipe Azevedo). Técnico: Cauan de Almeida.

AMAZONAS – Marcão; Ezequiel, Miranda, Alvariño e Fabiano; Barros, Erik Varão e Rafael Tavares (Diego Torres); Matheus Serafim (Jonny Uchuari), Ênio (Cocote) e Sassá (Jô). Técnico: Rafael Lacerda.

CARTÕES AMARELOS – Adyson e Gustavinho (América-MG).

ÁRBITRO – Fábio Augusto Santos Sá Junior (SE).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).