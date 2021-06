América-MG e Volt Sport apresentam uniformes para a temporada 2021 O Coelho deixou a marca própria, a Sparta, para acertar com um fornecedor e patrocinador. Estreia do novo manto acontece na partida contra o Corinthians

A torcida do América-MG vai conhecer o novo uniforme que vestirá o clube em 2021, ano que marca o retorno do clube à disputa da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Produzido pela Volt Sport, marca de artigos esportivos 100% brasileira, a nova linha traz uma surpresa para a torcida: a volta do verde e preto como cores predominantes no uniforme.

-A camisa titular de 2021 apresenta uma inversão inédita nos tons de verde. É listrada conforme a tradição do América, mas agora o verde limão está no escudo e o verde mais escuro no “ambiente”, formando as listras da camisa titular- explica Adriano Ávila, designer que assina a criação.

O emblema da equipe será completo, com o distintivo em verde e preto, estrelas representando os títulos da série B, e faixa “1916-DECA-1925” que relembra o decacampeonato mineiro do clube. Completam o kit, shorts e meiões pretos com detalhes em verde.

O uniforme de visitante é predominante branco com uma faixa verde no ombro. O escudo vem na aplicação entrelaçada das iniciais “AFC”, uma tradição no clube. Os shorts e os meiões são brancos com listras verdes.

-Estamos muito felizes com essa promissora parceria com o América. Chegar ao clube atendendo um pedido da torcida americana é motivo de orgulho para a Volt Sport. Nossa intenção sempre foi produzir um material tradicional e com os inúmeros pedidos que recebemos dos torcedores, ficou claro que estávamos no caminho certo. É a nossa primeira camisa e esse contato acaba sendo muito importante para nós- disseFernando Kleimmann, Sócio-diretor da Volt Sport.

-É uma satisfação enorme para o América ter a Volt Sport como nossa fornecedora de material esportivo em um ano tão importante, que marca o nosso retorno à elite do futebol nacional. A camisa ficou linda e isso não nos deixa dúvidas de que essa parceria será um enorme sucesso- Alencar da Silveira Jr., Presidente do Conselho de Administração do América.

Desde 2019, todo o enxoval do América é assinado pelo designer Adriano Ávila, fundador do Futbox.com – Centro de pesquisa gráfica sobre futebol, numa parceria criativa com o departamento de marketing do clube.

-É a primeira vez que as cores emblemáticas da camisa de 1970 são transferidas para o escudo do clube. E ainda, essa aplicação está presente em todas as peças de treino, viagens e concentração, além das femininas, casuais e infantis- completou designer.

Os uniformes do clube são produzidos com o melhor da tecnologia têxtil. As camisas são produzidas em tecido texturizado, antimicrobiano, com facilidade de transpiração e hidrofilidade, que é a secagem rápida. Além disso, o conforto térmico que as peças entregam é essencial para manter a temperatura corporal dos atletas durante as partidas.

A estreia do novo manto do América-MG acontece neste domingo, 6 de junho, contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Os uniformes estão disponíveis no site do América-MG, lojas oficiais do clube, lojas de materiais esportivos e no site da Loja do América MG.

