América-MG e Juventude empatam pela 6ª rodada do Brasileiro

O América-MG e o Juventude empataram em 1 a 1, em partida realizada nesta quinta-feira (24) no estádio Independência, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a igualdade, o Coelho fica na vice-lanterna com dois pontos, já o Jaconero é o 14º com seis pontos.

O time visitante chegou a balançar a rede adversária logo aos quatro minutos do primeiro tempo, com Vitor Mendes, mas a jogada foi anulada por causa de impedimento. Mas, aos 39 minutos, o Juventude conseguiu abrir o placar em cobrança de pênalti de Matheus Peixoto.

Na etapa final, o América-MG viu sua situação se complicar ainda mais com a expulsão de Ricardo Silva aos 28 minutos. Mas, dez minutos depois o Coelho conseguiu se superar e igualou com o volante Juninho Valoura em cobrança de pênalti.

O Juventude volta a campo no próximo domingo (27), quando mede forças com o Flamengo a partir das 11h (horário de Brasília). No mesmo dia o Coelho recebe o Internacional.

Veja também