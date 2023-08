América-MG e Goiás fazem jogo direto contra a zona de rebaixamento do Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/08/2023 - 5:00 Compartilhe

América-MG e Goiás se enfrentam neste domingo, em jogo que coloca frente a frente dois times que estão na parte inferior da tabela do Campeonato Brasileiro. O duelo, que será realizado às 16h, na Arena Independência, é válido pela 19ª rodada da competição.

Jogando em casa, o América-MG terá a oportunidade de tentar voltar a vencer na Série A, o que não acontece desde o dia 3 de junho, quando derrotou o Corinthians em casa pelo placar de 2 a 0. Desde então, foram sete partidas pela competição nacional, cinco derrotas e dois empates. O time mineiro ocupa a última colocação, com apenas 10 pontos. Com 19 pontos, o Goiás está em 15º lugar, fora da zona de rebaixamento após um início de campeonato conturbado.

Com o objetivo de evitar o rebaixamento para a Série B, o América-MG terá uma novidade no banco de reservas. O clube anunciou a demissão do técnico Vagner Mancini após derrota contra o Bahia por 3 a 1 e será comandado na sequência da temporada por Fabián Bustos.

Bustos foi apresentado oficialmente pelo clube no sábado. Ele esteve na Neo Química Arena para acompanhar a classificação do clube mineiro para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Após empate por 3 a 3 no tempo normal, o time mineiro eliminou o Red Bull Bragantino nos pênaltis: 4 a 3.

O estreante Bustos não poderá contar com o experiente volante Juninho e com o meia Benítez. Eles levaram o terceiro cartão amarelo diante do Bahia e terão que cumprir suspensão. O zagueiro Burgos foi expulso e também não joga. Além disso, Danilo Avelar, Ricardo Silva, Adyson, Aloísio e Dadá Belmonte se recuperam de lesão no departamento médico. Com tantos problemas, Bustos não quis divulgar os prováveis substitutos.

Mostrando reação nas últimas rodadas, o Goiás chega para o confronto após duas vitórias, dois empates e uma derrota nas cinco partidas anteriores. Outro resultado positivo garante mais tranquilidade para o início do novo turno. O Goiás deve contar com as presenças de Bruno Melo e Allano. Eles foram titulares na derrota por 2 a 0 diante do Estudiantes, da Argentina, pela Copa Sul-Americana, e devem começar jogando.

Bruno Melo esteve fora do confronto contra o Fortaleza por questões contratuais. O zagueiro pertence ao clube cearense e está emprestado. O atacante Allano, que se destacou na partida criando boas oportunidades, deve começar no lugar de Anderson Oliveira.

Provável titular, o zagueiro Bruno Melo destacou a necessidade de vencer um adversário direto na luta contra o rebaixamento. “É um concorrente direto com a gente. Então, é um jogo de seis pontos. Sabemos que será um jogo difícil lá. Particularmente, venho acompanhando a equipe do América-MG e sei que é muito boa. Mas temos totais condições de ir lá e conquistar os três pontos.”

