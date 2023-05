América-MG e Cuiabá fazem duelo direto pela primeira vitória no Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/05/2023 - 5:30 Compartilhe

Pressionados, América-MG e Cuiabá se encontram na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), às 11h da manhã deste domingo, em um duelo direto contra a zona de rebaixamento. Os dois times tentam desencantar, uma vez que ainda não venceram na competição nacional.

O América-MG vem de três derrotas seguidas: Fluminense (3 x 0), São Paulo (3 x 0) e Santos (3 x 2). No meio da semana entrou em campo pela Copa Sul-Americana e empatou por 1 a 1 com o Millonarios, na Colômbia. O Cuiabá somou apenas um ponto. Foi derrotado por Palmeiras e Grêmio, ambos por 2 a 1 e empatou com o Red Bull Bragantino por 1 a 1.

O técnico Vagner Mancini acredita que a primeira vitória é consequência natural do bom futebol apresentado nos últimos jogos, mesmo nas derrotas para São Paulo e Santos. E lembrou o empate fora de casa pela Sul-Americana. “Conseguimos um ponto importante para a nossa retomada no Campeonato Brasileiro. Domingo é mais um jogo difícil, até porque atingimos o patamar de que não existe mais jogo fácil e isso é muito importante.”

O treinador americano não poderá contar com o zagueiro Éder, suspenso após levar o terceiro cartão amarelo contra o Santos. Com isso, Danilo Avelar e Ricardo Silva brigam pela vaga ao lado de Iago Maidana, no setor defensivo. Por outro lado, o lateral-esquerdo Marquinhos, que ficou de fora do jogo da Sul-Americana por não estar inscrito, volta a ser opção.

Do outro lado, o técnico português Ivo Vieira tem dois desfalques certos para montar o Cuiabá. Um deles é o lateral-esquerdo Patric Calmon, chamado de PK, porque foi expulso na última rodada contra o Grêmio e agora cumpre suspensão. Como Uendel ainda está em fase final de recuperação de lesão, o comandante terá que improvisar no setor. Com isso, Matheusinho tem tudo para começar jogando.

O também zagueiro Marllon é dúvida. Ele sofreu uma fratura no nariz na última rodada e teve que ir até o Rio de Janeiro, para adquirir uma máscara protetora para poder jogar. Ele fez alguns testes nos últimos treinos em Cuiabá, mas será reavaliado até antes do jogo. Caso não tenha condições de jogo, quem deve atuar é Allyson.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG X CUIABÁ

AMÉRICA-MG – Matheus Cavichiolli; Arthur, Iago Maidana, Danilo Avelar (Ricardo Silva) e Marlon (Marquinhos); Alê, Juninho e Benitez; Everaldo, Felipe Azevedo e Aloísio. Técnico: Vagner Mancini.

CUIABÁ – Walter; Matheus Alexandre, Marllon (Allyson), Alan Empereur e Mateusinho; Filipe Augusto, Raniele e Ceppelini; Jonathan Cafu, Deyverson e Emerson Ramon. Técnico: Ivo Vieira.

ÁRBITRO – Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL).

HORÁRIO – 11h.

LOCAL – Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

