América-MG e Coritiba fazem o ‘encontro dos desesperados’ no Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/11/2023 - 6:00 Para compartilhar:

Virtualmente rebaixados na Série A do Campeonato Brasileiro, o América-MG enfrenta o Coritiba, nesta quarta-feira, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). O jogo é válido pela 33ª rodada e coloca frente a frente dois adversários que estão em situações complicadas na tabela.

Sem vencer há 11 jogos e com apenas 21 pontos, o América-MG segura a lanterna, enquanto o rival Coritiba tem 23 e está na penúltima posição. Um empate colocará o time mineiro na Série B de 2024. Uma derrota pode determinar a queda do Coritiba até o final desta rodada, dependendo dos outros resultados. Na verdade, eles lutam para adiar algo que está praticamente certo: a volta para a segunda divisão.

Para contribuir na difícil missão de salvar o América-MG, o técnico Fabián Bustos terá os reforços do zagueiro Iago Maidana e do atacante Everaldo. Eles estão recuperados de lesão e foram relacionados, mas devem iniciar o jogo na reserva. Expulso no empate contra o Atlético-MG, Alê é desfalque.

“Devemos fazer algumas trocas para termos o melhor possível para ganhar do Coritiba. Vamos manter a dignidade e o compromisso. A cada jogo temos que mostrar nossa capacidade de competir bem. Nos seis jogos que restam vamos jogar bem e dar o nosso melhor”, disse Bustos.

Pelo lado do Coritiba, o centroavante argelino Slimani deve retornar. Ele cumpriu suspensão diante do Goiás por ter sido expulso contra o Grêmio e será titular do ataque paranaense. Maurício Garcez deve retornar ao banco.

“A minha parcela de responsabilidade é como todos. Entrei em uma situação muito difícil. Tentei ajudar o clube da melhor maneira possível. É um campeonato muito difícil. Talvez, hoje, só é o reflexo do que ocorreu lá atrás”, afirmou Thiago Kosloski sobre a difícil situação do Coritiba, virtualmente rebaixado à Série B.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias