América-MG derrota o Cuiabá e entra no G4 do Brasileirão Coelho fez valer a força de jogar em casa e levou mais três pontos diante do Dourado em um ótimo começo de campeonato

Eficiente e mostrando que pode buscar um novo sonho continental, o América-MG venceu o Cuiabá, por 2 a 1, neste sábado, 4 de junho. A partida foi válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Alê e Felipe Azevedo marcaram para o Coelho. André descontou para o Dourado no Independência.





O resultado foi ótimo para o Coelho, que chegou aos 14 pontos e entrou no G4 do campeonato, ocupando a quarta colocação, uma campanha muito superior à do ano passado. Nesta mesma etapa da competição, em 2021, os mineiros lutavam para sair da zona de rebaixamento.

Para o Cuiabá, a derrota só aumenta a crise no clube do Mato Grosso, que venceu apenas duas vezes neste Brasileirão e está com apenas oito pontos, na 17ª colocação, podendo cair ainda mais na tabela ao fim da rodada.

O América segue invicto em casa no Brasileiro. Não perde desde 23 de agosto de 2021, quando caiu para o Red Bull Bragantino . De lá para cá, o time de Vagner Mancini segue forte em casa, como demonstrou diante do Cuiabá.

Entretanto, o futebol consistente do Coelho mostra que a equipe pode sonhar mais alto e lutar por vaga em alguma copa internacional, como ocorreu no ano passado. A volta de Wellington Paulista e de outros jogadores que estavam no departamento médico dará mais força ao elenco e um cenário promissor pela frente.

Próximos jogos

O Coelho volta a campo na quarta-feira, 8 de junho, às 19h, contra o Ceará, no Independência. Já o Dourado terá pela frente o Corinthians, na terça-feira, 7, às 21h30, na Arena Pantanal.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA



AMÉRICA-MG 2 X 1 CUIABÁ

Data: 04/06/2022

Horário: 16h30 (de Brasília)

Local: Independência, Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Raphael Claus SP

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)

VAR: Fabricio Porfirio de Moura (SP)

Público: 2.720

Renda: R$ 60.175,00

Gols: Alê, aos 24’-1ºT(1-0), André, aos 41’-1ºT(1-1), Felipe Azevedo, aos 7’-2ºT(2-1)

Cartões amarelos:

Cartões vermelhos:



AMÉRICA-MG (Técnico: Vagner Mancini)

América-MG: Jailson; Patric (Cáceres, aos 44’-2ºT), Éder, Contí. e Marlon (Danilo Avelar, aos 44’-2ºT); Lucas Kal, Juninho, Alê (Zé Ricardo, aos 44’-2ºT) e Felipe Azevedo; Gustavo (Everaldo-intervalo) e Aloísio (Wellington Paulista, aos 20’-2ºT).

Cuiabá: João Carlos; João Lucas, Marllon, Alan Empereur e Uendel; Camilo (André Luis, aos 28’-2ºT), Pepê e Valdivia (Rodriguinho, aos 13’-2ºT); Rafael Gava (Jonathan Cafu, aos 34’-2ºT), Marquinhos(Felipe Marques, aos 13’-2ºT) e André (Jenison, aos 34’-2ºT).

