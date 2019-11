América-MG derrota Londrina fora e segue colado no G-4 da Série B

O América-MG segue firme na briga pelo retorno à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O time mineiro visitou o Londrina no Estádio do Café e venceu por 1 a 0, na noite desta sexta-feira, pela 34ª rodada da Série B.

Com mais uma derrota, o Londrina segue ameaçado de rebaixamento. O time paranaense tem 35 pontos e chega à quarta derrota seguida nessa reta final de competição. O América, com 52 pontos, é o quinto colocado e torce por tropeços dos clubes a sua frente para entrar no G-4 nas rodadas finais.

Mesmo longe de casa, o América começou melhor e abriu o placar aos 18 minutos. Sávio cobrou escanteio de esquerda e o zagueiro Ricardo Silva subiu para completar de cabeça para o fundo das redes.

Após o gol, o time visitante recuou e deixou o Londrina com mais posse de bola. No entanto, isso fez com que a partida ficasse mais lenta. Com dificuldade para arquitetar jogadas de ataque, os mandantes trabalhavam a bola com pouca objetividade não exigiam nenhuma defesa do goleiro Airton até o intervalo.

Na segunda etapa, o América voltou a criar boas chances de ampliar o placar, mas pecou na finalização e esbarrou em belas defesas do goleiro César. Matheusinho e Júnior Viçosa tiveram as melhores oportunidades, mas o camisa 1 salvou o Londrina.

Nos minutos finais, o time da casa finalmente passou a adotar postura mais ofensiva, buscando pelo menos o empate, mas não teve tempo para reação. Os lances de maior perigo eram oriundos de bolas paradas, mas a defesa americana se saiu bem para segurar a vantagem mínima no placar.

O América volta a campo na próxima segunda-feira, quando visita o Cuiabá, na Arena Pantanal, em partida que abre a 35ª rodada da Série B. Na terça-feira, o Londrina vai ao estádio Heriberto Hülse para visitar o Criciúma.

FICHA TÉCNICA:

LONDRINA 0 x 1 AMÉRICA-MG

LONDRINA – César; Dirceu, Sílvio, Léo Rigo; Alemão (Matheus Bianqui), Matheus Neris (Luidy), Pedro Cacho, André Moritz (Higor Leite) e Léo Rigo; Uelber e Léo Passos. Técnico: Mazola Júnior.

AMÉRICA-MG – Airton; Diego Ferreira (Leandro Silva), Lucas Kal, Ricardo Silva e João Paulo (Sávio); Zé Ricardo, Juninho e Willian Maranhão; Felipe Azevedo, Matheusinho (Ademir) e Júnior Viçosa. Técnico: Felipe Conceição.

GOL – Ricardo Silva, aos 18 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Dewson Fernando Freitas da Silva (PA).

CARTÕES AMARELOS – Alemão, Sílvio, Pedro Cacho e Felipe (Londrina); Ricardo Silva, Sávio e Felipe Azevedo (América-MG).

RENDA – R$ 15.520,00.

PÚBLICO – 1.750 pagantes.

LOCAL – Estádio do Café, em Londrina (PR).