América-MG defende vaga no G-4 em dia de duelo entre pai e filho na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/06/2024 - 7:00 Para compartilhar:

Um dos candidatos ao acesso, o América-MG defende a vaga no G-4 da Série B do Brasileiro neste sábado, quando três jogos dão continuidade a 10ª rodada. Destaque também para o duelo inédito entre pai e filho em Campinas.

Na Ponte Preta há duas semanas, Nelsinho Baptista, com 73 anos, vai medir forças com Eduardo Baptista, de 52, que tem um trabalho mais consolidado no Novorizontino. Essa será a primeira vez que pai e filho se enfrentam na condição de técnicos.

Os objetivos dos times, porém, são diferentes. O Novorizontino tem 14 pontos e busca se aproximar do G-4, animado pela vitória por 3 a 1 sobre o Santos. Enquanto isso, a Ponte Preta somou apenas nove e quer a reabilitação da derrota por 2 a 0 para o América-MG para se distanciar da zona de rebaixamento.

Outro duelo de opostos acontece na Arena Independência. Com 18 pontos, o América-MG defende a manutenção no grupo de acesso diante do CRB, que quer dar a volta por cima depois de perder o título da Copa do Nordeste, nos pênaltis, para o Fortaleza.

O CRB tem os mesmos oito pontos do Paysandu, que faz um confronto direto contra o rebaixamento diante do Ituano, no estádio Novelli Júnior. O time de Itu vem de duas derrotas e figura entre os últimos colocados, com seis pontos.

Campeão da Copa Verde, o Paysandu agora se concentra apenas na Série B, no entanto, na rodada passada perdeu para o Sport, por 1 a 0, no Recife (PE) e agora busca a reabilitação.

Confira os jogos da 10ª rodada:

SÁBADO

15h30

América-MG x CRB

17h

Ponte Preta x Novorizontino

18h

Ituano x Paysandu

DOMINGO

11h

Botafogo-SP x Vila Nova

16h

Brusque x Ceará

18h30

Goiás x Coritiba

Sport x Mirassol