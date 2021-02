América-MG contrata o atacante Leandro Carvalho, ex-Ceará O Coelho segue em busca de atletas para compor o elenco que jogará a Série A de 2021

O América-MG fechou sua segunda contratação para a temporada 2021. Nesta sexta-feira, 12 de fevereiro, o Coelho concretizou os detalhes para a vinda por empréstimo do atacante Leandro Carvalho. Com vínculo pertencente ao Ceará, o atleta de 25 anos passa a ser do América até o fim de dezembro deste ano.

Paraense de Belém, Leandro Carvalho foi revelado por um dos grandes clubes da cidade – o Paysandu-PA. O atacante chegou ao profissional do time em 2014 e pertenceu ao clube paraense até 2017. Nesse período, o jovem jogador acumulou conquistas como a Copa Verde (2016) e um bicampeonato estadual (2016 e 2017).

Durante a trajetória pelo Paysandu, Leandro Carvalho também teve passagens por empréstimo no Penapolense-SP, Tuna Luso-PA e Ceará. Nesse último clube, o atacante construiria uma bela história a partir de 2017.

Após ter boa participação na Série B de 2017 com o Ceará-CE, Leandro Carvalho chamou a atenção do Botafogo-RJ, que o contratou em 2018. Pelo clube carioca, ele atuou no Campeonato Carioca e Copa Sul-Americana. Na sequência desse ano, retornou ao Ceará para reforçar a equipe que disputaria o Campeonato Brasileiro da Série A. Nesse período, trabalhou com o técnico Lisca e teve papel importante ao marcar 5 gols em 20 atuações, contribuindo para a permanência do clube cearense na primeira divisão.

Em 2019, novamente jogou o Campeonato Carioca e Copa Sul-americana com a camisa do Botafogo. Em seguida, voltou para uma terceira passagem pelo Ceará.

Nos últimos dois anos, Leandro Carvalho, mesmo jovem, acumulou boa bagagem de Série A, ajudando o Ceará a se manter na divisão de elite por todos esses anos. Na passagem recém-encerrada pelo clube cearense, ele teve um momento especial ao ultrapassar a marca de 100 jogos pelo time.

Na temporada 2020, além de uma grande campanha do Ceará na Série A, Leandro também teve o sabor de conquistar a Copa do Nordeste com o time. A competição regional se tornou importante para o calendário dos clubes nordestinos e cada vez mais disputada.

Em campo, Leandro Carvalho atua predominantemente pelos lados do setor ofensivo. No América-MG, o jogador de 25 anos terá a oportunidade de trabalhar novamente sob o comando de Lisca.

Ficha do jogador

Nome completo: Leandro Carvalho da Silva

Data de nascimento: 10/5/1995

Local de nascimento: Belém (PA)

Altura: 1,72 m

Clubes: Paysandu-PA (2014 a 2017), Penapolense-SP (2016), Tuna Luso-PA (2016), Botafogo-RJ (2018 e 2019) e Ceará-CE (2017, 2018, 2019 a 2020).

Principais títulos: Copa do Nordeste (2020), Campeonato Carioca (2018), Copa Verde (2016) e Campeonato Paraense (2016 e 2017).

