América-MG conta com dois pênaltis para virar e vencer o Palmeiras no Brasileirão O Verdão saiu na frente com Rony, mas o Coelho, mesmo com pênalti desperdiçado por Felipe Azevedo, virou a partida com outra penalidade aos 46 da etapa final

Em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021, o América-MG superou o Palmeiras por 2 a 1 na Arena Independência, em Belo Horizonte-MG. Rony abriu o placar para os visitantes, Patric igualou e Ademir deu números finais a partida. Felipe Azevedo perdeu um pênalti na segunda etapa

Inglaterra domina! Confira os 10 elencos mais valiosos do futebol mundial



Com a derrota, o Verdão estaciona nos 39 pontos e perde a oportunidade de encurtar a distância para o Atlético-MG. O Coelho alcança 30 pontos, ultrapassa e sobe ao 11º lugar do Brasileirão.

No sábado (9), os comandados de Abel Ferreira recebem o Red Bull Bragantino no Allianz Parque, às 21h. No mesmo horário, a equipe de Vagner Mancini vai até o Alfredo Jaconi encarar o Juventude.

VERDÃO BRIGA PELO TÍTULO? COELHO CAI? SIMULE O BRASILEIRÃO



ADEMIR QUASE ABRE O PLACAR CEDO



O América-MG esboçou uma pressão inicial no Independência, e o Palmeiras tentava iniciar suas jogadas pela defesa e apostava em lançamentos longos para Rony e Dudu.

A primeira boa chance veio nos pés de Ademir. O camisa 10 cortou da direita para o meio, e com espaço chutou forte de fora da área. A bola pegou efeito e carimbou o travessão

RONY TIRA A ZIKA



O Verdão seguia com dificuldades em acionar os meias, enquanto o Coelho controlava a posse de bola, mas pouco ameaçava a meta de Jaílson. Aos 26 do primeiro tempo, os visitantes abriram o placar.

Dudu deu lançamento para Rony. O camisa 7 ganhou a disputa de Ricardo Silva e chutou no cantinho. Vuaden invalidou o gol por um suposto toque de mão do atacante, mas após consultar o VAR, o árbitro validou o tento. Esse foi apenas o segundo gol de Rony na temporada.

Nos acréscimos da primeira etapa, Zárate ficou perto de igualar a partida. o argentino fez jogada parecida com a de Ademir e chutou de fora da área. Jaílson se esticou e mandou para escanteio.

FELIPE AZEVEDO PERDE PÊNALTI



Com a entrada de Ribamar após o intervalo, o América-MG manteve o ritmo do primeiro tempo. O Palmeiras até chegou a aumentar a vantagem com Dudu, mas o camisa 43 estava impedido no rebote dado por Cavichioli após chute de Gabriel Menino.

Aos 13, Patric recebeu cruzamento da esquerda na segunda trave e bateu forte. A bola explodiu em Jorge e, após consultar o VAR, Vuaden viu toque de mão do lateral e assinalou penalidade máxima. Felipe Azevedo cobrou no travessão, desperdiçando a chance de ouro para o Coelho.

COELHO NÃO SE ABALA E BUSCA O EMPATE

A equipe da casa não se abateu com o pênalti perdido e, aos 26 do segundo tempo, igualou o marcador com um golaço de Patric. Ademir cobrou escanteio curto para o lateral, que puxou para a beirada da área e mandou no ângulo de Jaílson.







VIRADA EMOCIONANTE



Ao buscar igualdade no placar, o América-MG, que já pressionava o Palmeiras, seguiu em cima do Verdão, que teve chances de matar a partida com Veron e Wesley.

Aos 46 do segundo tempo, o VAR chamou Vuaden para um possível toque de mão de Felipe Melo em cruzamento de Rodolfo. O árbitro assinalou a penalidade, e Ademir converteu a cobrança.

Ribamar teve a chance de ampliar, mas perdeu chance incrível. Mesmo assim, o Coelho assegurou os três pontos.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 2 X 1 PALMEIRAS

​Data: 06 de Outubro de 2021, quarta

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte-MG

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden-RS

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi-RS e Jose Eduardo Calza-RS

VAR: Daniel Nobre Bins-RS, André da Silva Bitencourt-RS e Cleiber Elias Leite-GO

Público/renda: 1/1

Cartões amarelos: Eduardo Bauermann e Patric (AME); Gabriel Menino, Jorge e Felipe Melo (PAL)

Cartões vermelhos:

Gols: Rony (26’/1ºT) (0-1), Patric (27’/2ºT) (1-1) e Ademir (46’/2ºT) (2-1)

AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli; Patric, Ricardo Silva (Anderson, 24/2ºT), Eduardo Bauermann e Marlon (Alan Ruschel, 35/2ºT); Lucas Kal (Rodolfo, 35/2ºT), Alê e Juninho; Ademir, Zárate (Felipe Azevedo, 11/2ºT) e Fabrício Daniel (Ribamar, 1/2ºT). Técnico: Vagner Mancini

PALMEIRAS: Jailson; Gabriel Menino, Kuscevic, Luan, Renan e Jorge (Wesley, 34/2ºT); Felipe Melo, Patrick de Paula (Danilo Barbosa, 37/2ºT) e Raphael Veiga (Gustavo Scarpa, 34/2ºT); Rony (Deyverson, 35/2ºT) e Dudu (Gabriel Veron, 35/2ºT). Técnico: Abel Ferreira

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais