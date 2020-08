América-MG começa bem a Série B e vence a Ponte Preta fora de casa O Coelho saiu de São Paulo com os primeiros três pontos na competição e se credencia a ser uma das forças que brigará pelo acesso à elite nacional

O América-MG começou bem na Série B de 2020. O Coelho derrotou a Ponte Preta por 1 a 0, gol contra de Dawhan, mas que foi creditado para o lateral-esquerdo João Paulo. O duelo foi neste sábado, 8 de agosto, às 21h, no Canindé, em São Paulo.

O gol americano saiu depois de um pênalti mal marcado pelo árbitro Paulo Renato Moreira da Silva Coelho que viu toque de mão de Apodi dentro da área. A bola bateu na barriga do lateral da Macaca João Paulo errou a cobrança e na sobra, o jogador da Ponte empurrou para as redes do time paulista.

A equipe de Campinas teve um pênalti, também mal marcado, mas o João Paulo da Ponte também errou, chutando na trave, permitindo que o Coelho começasse a Série B com três pontos na conta.

Tirando as falhas da arbitragem, o time de Lisca mostra que pode se credenciar a uma das quatro vagas do acesso para a elite nacional em 2021. Foi um time equilibrado e ao vencer fora de casa um dos rivais que também deve brigar pelo G4, dá moral para a equipe americana após ser eliminada no Mineiro.

Próximos jogos

O Coelho terá pela frente o Cuiabá na segunda rodada do Brasileiro da Série B. O duelo será terça-feira, 11 de agosto, às 21h30, no Independência. Já a Macaca encara, no mesmo dia, o Brasil de Pelotas, fora de casa, às 19h15.



FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 0 X 1 AMÉRICA-MG

Data-Horário: 8 de agosto, às 21h

Estádio-Local: Canindé, São Paulo(SP)

Arbitragem: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho(RJ)

Assistentes: Maxwell Rocha Silva e Ruan Luiz de Barros Silva(ambos de AL)

Cartões amarelos: Luís Oyama(PON),Zé Roberto(PON)

Cartões vermelhos:-

Gols: João Paulo, aos 42’-1ºT(0-1)

Ponte Preta: Ivan, Apodi, Wellington Carvalho, Rayan e Ernandes; Luís Oyama(Faye, aos 42’-2ºT), Dawhan(Neto Moura, aos 29’-2ºT), João Paulo e Camilo(Moisés, aos 22’-2ºT); Bruno Rodrigues e Zé Roberto Técnico: João Brigatti

América-MG: Airton, Diego Ferreira, Eduardo Bauermann, Moisés e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho, Alê(Lucas Luan, aos 45’-2ºT), Matheusinho, Felipe Augusto(Léo Passos, aos 24’-2º) e Vitão(Rickson, aos 48’-2ºT). Técnico: Lisca

