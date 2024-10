América-MG cede o empate ao Avaí e perde chance de colar na zona de acesso da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/10/2024 - 23:16 Para compartilhar:

Após ficar duas vezes à frente do placar, o América-MG recuou demais e viu escapar a chance de colar de vez no G-4 – grupo de acesso – da Série B do Campeonato Brasileiro. O time mineiro foi para o intervalo vencendo por 2 a 1, mas no segundo tempo se abdicou de jogar e acabou cedendo o empate por 2 a 2 diante do Avaí, nesta sexta-feira, na Ressacada, em Florianópolis (SC), pela 31ª rodada. O time mineiro ainda teve um gol anulado na reta final.

Além de perder a chance de colar no Mirassol, que fecha o G-4 com 50 pontos, o América pode terminar a rodada em sétimo lugar. Atual quinto colocado, o time mineiro soma 48 pontos, na frente de Vila Nova, com 46, e Ceará, com 45. O time cearense tem uma vitória a mais e leva vantagem no critério de desempate. Apesar de improvável, o Avaí ainda sonha em estar na briga pelo acesso. Este foi o seu terceiro empate seguido, que aparece em oitavo lugar, com 43 pontos, longe do G-4.

O jogo começou com o América-MG saindo na frente do placar. Com 47 segundos, Rodriguinho cruzou, Fabinho ajeitou e Elizari completou para as redes. O gol cedo condicionou a partida. Com o gramado pesado e com a forte chuva, o Avaí trabalhava a bola, mas não tinha eficiência na troca de passes.

O jeito foi apostar na bola longa. Willian Pottker foi acionado na esquerda e cruzou para Andrey, que se jogou na bola para deixar tudo igual, aos 24 minutos. O time catarinense quase virou, após bate e rebate na área, Hygor carimbou o travessão. Quem não desperdiçou foi o time mineiro. Rodriguinho cruzou na medida para Brenner, entre os zagueiros, cabecear e dar a vantagem aos visitantes antes da ida ao intervalo, aos 34 minutos.

Na segunda etapa, o América voltou defensivo, buscando uma oportunidade de contra-ataque, para ampliar. Enquanto isso, o Avaí frequentava a área, mas não conseguia espaço para finalizar. De fora da área, Giovanni levou perigo em chute rasteiro. Na resposta, Davó saiu em velocidade, bateu a meia altura e César espalmou.

A postura reativa do América cobrou seu preço. De tanto frequentar a área, o Avaí encontrou espaço e Gaspar deixou tudo igual, aos 26. Após ceder o empate, o América-MG enfim começou a jogar. Juninho recebeu livre na área e perdeu grande chance. Já na reta final, Davó chegou a marcar o terceiro, mas o VAR apontou impedimento de Jacaré na origem da jogada e frustrou os mineiros, que ainda viram Davó acertar a trave nos acréscimos, aumentando o drama.

O Avaí volta a campo na próxima sexta-feira, às 21h30, quando visita o Amazonas, na Arena Amazônia, em Manaus (AM). Já o América-MG atua um dia antes, na quinta-feira, diante do Goiás, às 20h, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 2 X 2 AMÉRICA-MG

AVAÍ – César; Marcos Vinícius, Gustavo Vilar, Tiago e Mário Sérgio; Zé Ricardo, Rodrigo Santos (Pedro Castro), Giovanni (João Paulo) e Andrey (Pedrinho); William Pottker (Gaspar) e Hygor (Vagner Love). Técnico: Enderson Moreira.

AMÉRICA-MG – Elias; Daniel Borges, Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Alê (Wallisson), Juninho e Elizari (Moisés); Fabinho (Vitor Jacaré) (Renato Marques), Brenner (Davó) e Rodriguinho. Técnico: Lisca.

GOLS – Elizari, aos 47 segundos, Andrey, aos 24 e Brenner, aos 34 minutos do primeiro tempo; Gaspar, aos 26 do segundo.

CARTÃO AMARELO – Rodriguinho (América-MG).

ÁRBITRO – Rafael Rodrigo Klein (RS).

RENDA – R$ 62.028,00.

PÚBLICO – 2.545 presentes.

LOCAL – Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).