América-MG busca empate no fim e mantém jejum do Paysandu na Série B

Quando parecia ter fim o jejum do Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro, o América-MG tratou de reagir e buscou o empate por 2 a 2 nesta quarta-feira, na Arena Independência, pela sétima rodada. O time paraense chegou a abrir dois gols de vantagem, mas ‘sentou’ no resultado e viu os mineiros reagirem com dois gols depois dos 40 minutos.

Com o resultado, o América-MG voltou a pontuar após duas derrotas seguidas, aparecendo em 11º lugar, com 10 pontos. Já o Paysandu, ao lado do Amazonas, segue sem vencer na competição, com três pontos, na vice-lanterna.

O duelo começou em rotação baixa, com muitos erros de passes e finalizações fora do alvo ou para defesas sem sustos dos goleiros. A dupla também insistia em jogadas de linhas de fundo, mas os cruzamentos também não eram efetivos ou terminavam em conclusões a gol.

A melhor chance da primeira etapa saiu do lado do Paysandu, em cruzamento errado de Bryan Borges, que pegou efeito e quase encobriu Matheus Mendes, que conseguiu mandar para escanteio. Apesar de ter tido mais a posse de bola, o América-MG pouco produziu.

A volta do intervalo foi diferente. O time da casa passou a ser mais incisivo. Willian Bigode recebeu na área e Matheus Nogueira fez linda defesa. Na resposta, os visitantes abriram o placar. Rossi foi levantar a bola na área, ela desviou no meio do caminho e encobriu o goleiro, aos 12 minutos.

O América-MG foi para cima buscar o empate, mas quem marcou foi o Paysandu, com Benítez aproveitando a falha de Miquéias, aos 24. Quando o time mineiro parecia entregue, aos 40, Willian Bigode marcou um golaço de falta e recolocou os donos da casa no jogo. Até que aos 44, após cobrança de escanteio, Julio desviou de cabeça e decretou o empate. Mesmo com o gol no fim, o time não escapou das vaias após o apito final.

O América-MG agora volta a campo na segunda-feira, quando encerra a oitava rodada diante do Coritiba, no Couto Pereira, na capital paranaense. Já o Paysandu atua no domingo, às 18h30, contra o Goiás, no Mangueirão, em Belém (PA).

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 2 X 2 PAYSANDU

AMÉRICA-MG – Matheus Mendes; Mariano, Júlio, Lucão e Marlon; Miquéias (Gustavinho), Felipe Amaral (Jhosefer) e Elizari (Yago Souza); Figueiredo (Kauan Cristyan), Willian Bigode e Stênio (Renato Marques). Técnico: William Batista.

PAYSANDU – Matheus Nogueira; Edison Júnior, Quintana (Maurício Antônio), Luan Freitas e PK; Leandro Vilela (Reverson), André Lima e Bryan Borges; Rossi (Giovanni), Nicolas (Eliel) e Jorge Benítez (Espinoza). Técnico: Luizinho Lopes.

GOLS – Rossi, aos 12, Benítez, aos 24, Willian Bigode, aos 40, Júlio, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Miquéias (América-MG); Rossi, Bryan Borges e André Lima (Paysandu).

ÁRBITRO – Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).