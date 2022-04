América-MG: ‘Boi Bandido’! Aloísio dá as primeiras palavras como jogador do clube

O América-MG anunciou seu mais novo atacante: Aloísio, também conhecido como “Boi Bandido”, que chegou ao Lanna Drumond e assina contrato definitivo até dezembro de 2023. Ele falou pela primeira vez como jogador do Coelho. Confira no vídeo acima.

Revelado pelo Grêmio, Aloísio iniciou sua jornada no futebol profissional no ano de 2006. Ele foi emprestado pelo time gaúcho ao Chiasso, clube suíço, onde teve sua primeira experiência de futebol internacional no decorrer de duas temporadas.

De volta ao Brasil, atuou pelo Caxias-RS e Chapecoense. Em 2011, após conquistar o campeonato estadual pelo time de Chapecó, foi contratado pelo Figueirense-SC, onde atuou até o fim do ano seguinte. Pela equipe de Florianópolis, teve uma passagem brilhante, especialmente a temporada 2012, quando marcou incríveis 28 gols em 49 atuações.

Ao fim de 2012, foi contratado pelo São Paulo-SP, onde atuou pela Copa Libertadores e Série A de 2013. O atacante foi uma das peças importantes que ajudaram o time paulista a fazer uma campanha de recuperação e escapar do rebaixamento para a Série B naquele ano. Pelo São Paulo-SP, Aloísio anotou 21 gols em 66 atuações.

O ótimo desempenho individual das duas últimas temporadas despertou a cobiça de clubes estrangeiros e o Shandong Luneng, da China, venceu a disputa para contratar o Boi Bandido. Em 2014, Aloísio chegou ao país asiático e, logo em sua primeira temporada, conquistou a Copa da China. No ano seguinte, faturou também a Supercopa da China. Durante três temporadas, Aloísio manteve sua ótima média de gols, balançando 41 vezes as redes a favor do Shandong em um total de 85 partidas.

Em 2016, transferiu-se de clube dentro da China e defendeu o Hebei China Fortune por duas temporadas, anotando 20 gols em 37 atuações. Em 2018, mudou novamente de clube, mas mantendo-se com o faro apurado de gol. Com a camisa do Guangdong South Tigers, marcou 22 gols em 51 partidas durante as temporadas 2018 e 2019. Para fechar de forma consagradora sua trajetória de oito anos no futebol chinês, atuou de 2020 a 2021 no Guangzhou Evergrande, o clube mais vencedor do país.

E MAIS:

Aloísio é mais um reforço americano para a dura temporada do Coelho em 2022-(Divulgação/América-MG)

E MAIS:

Saiba mais