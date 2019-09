América-MG bate Sport na Ilha do Retiro e já sonha com vaga no G4 da Série B

O América-MG segue fazendo uma boa campanha de recuperação na Série B do Campeonato Brasileiro. No final da noite desta sexta-feira, o time bateu o Sport por 2 a 0, no estádio da Ilha do Retiro, em Recife, pela 23.ª rodada da competição.

Mesmo com a derrota, os pernambucanos permanecem na terceira colocação, com 38 pontos, e não podem ser ultrapassados por mais nenhum time no complemento desta jornada do torneio. Já a equipe de Belo Horizonte, agora com 11 jogos de invencibilidade, já deixou para trás a luta contra o rebaixamento que preocupou a torcida no início da Série B e ocupa a décima posição, com 32 pontos, apenas três a menos do que o Botafogo-SP, primeiro time dentro do G4 (a zona de acesso à elite nacional).

Na primeira etapa, o Sport tomou a iniciativa e tentou pressionar o adversário, mas não conseguia envolver o América, que mostrou força na marcação para equilibrar a partida. Aos poucos, o time visitante foi se soltando e descendo com perigo para o ataque, principalmente em jogadas em velocidade através do atacante Júnior Viçosa.

As emoções, no entanto, ficaram reservadas para o segundo tempo. Logo aos dois minutos, o América cobrou falta para a área, Flávio desviou de cabeça na trave e, no rebote, o zagueiro Paulo completou de carrinho para o fundo do gol e abriu o placar.

Onze minutos mais tarde, novamente na bola parada, o time visitante ampliou. Sávio cobrou escanteio pela direita e Leandro Silva desviou de cabeça para as redes.

Os minutos finais foram de pressão do Sport, que tinha pressa para tentar diminuir o placar. O goleiro Airton, do América, chegou a ser exigido, mas praticou belas defesas para garantir a vitória por 2 a 0.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela 24ª rodada da Série B. O América recebe o Brasil de Pelotas no Independência, em Belo Horizonte (MG), enquanto o Sport vai ao Estádio do Café enfrentar o Londrina.

FICHA TÉCNICA

SPORT 0 X 2 AMÉRICA-MG

SPORT – Mailson; Norberto, Rafael Thyere, Adryelson e Sander; Marcão Silva (Willian Farias), Charles, Leandrinho (Léo Artur) e Marcinho; Guilherme e Hernane (Elton). Técnico: Guto Ferreira.

AMÉRICA-MG – Airton; Leandro Silva, Pedrão, Ricardo Silva e Sávio (Lucas Luan); Willian Maranhão, Juninho, Flávio e Matheusinho (Felipe Azevedo); Diego Ferreira (Marcelo Toscano) e Júnior Viçosa. Técnico: Felipe Conceição.

GOLS – Pedrão, aos 2, e Leandro Silva, aos 13 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Jonathan Antero Silva (RO).

CARTÕES AMARELOS – Charle (Sport); Flávio e Diego Ferreira (América-MG).

RENDA – R$ 351.701,00.

PÚBLICO – 18.215 pessoas.

LOCAL – Estádio da Ilha do Retiro, em Recife (PE).