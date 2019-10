América-MG bate líder Bragantino e entra pela 1ª vez no G4 da Série B

Em campanha incrível de recuperação na Série B do Campeonato Brasileiro, o América-MG bateu o líder Bragantino por 2 a 0, nesta terça-feira, no Independência, pela 27ª rodada, e entrou pela primeira vez no G4 – a zona de acesso à primeira divisão.

Com o expressivo resultado, o América chegou aos 41 pontos, ocupando a quarta colocação pelo saldo de gols, já que o quinto colocado, o Paraná, tem a mesma pontuação. No saldo, os mineiros vencem por 12 a 4. O Bragantino, mesmo com a quinta derrota na competição, segue isolado na ponta com 54 pontos, oito a mais do que o vice-líder Atlético-GO.

O jogo começou equilibrado, com as duas equipes mostrando porque são candidatas ao acesso. Com times bem postados e trabalhando bem a posse de bola, o duelo se desenvolvia no meio de campo e com muitas alternativas para os dois lados.

Apesar do equilíbrio, o América levava ligeira vantagem e era mais presente no campo de ataque. Na melhor oportunidade da primeira etapa, Matheusinho aproveitou bobeada da defesa do Bragantino e cruzou na cabeça de Diego Ferreira que, mesmo sem goleiro, acabou completando para fora.

O placar só foi aberto na segunda etapa. Aos 5 minutos, João Paulo cobrou falta, Júlio César cortou e, na sobra, o zagueiro Ricardo Silva marcou para o América. Essa foi o terceiro jogo seguido em que o zagueiro marcou gol, feito raro para um defensor.

Para garantir a vitória, aos 26 minutos, Juninho deu belo passe na medida para Júnior Viçosa, que só teve o trabalho de tocar na saída do goleiro e marcar o segundo do América.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, pela 28ª rodada da Série B. O Bragantino recebe o Paraná no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O América vai ao estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, para enfrentar o Figueirense.

FICHA TÉCNICA:

AMÉRICA-MG 2 x 0 BRAGANTINO

AMÉRICA-MG – Airton; Leandro Silva, Lucas Kal, Ricardo Silva e João Paulo; Juninho, Zé Ricardo, Willian Maranhão, Diego Ferreira (Geovane) e Matheusinho (Felipe Azevedo); Junior Viçosa (Marcelo Toscano). Técnico: Felipe Conceição.

BRAGANTINO – Júlio César; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Rafael Carioca; Barreto (Roberson), Uillian Correia (Wesley), Ytalo e Bruno Tubarão; Claudinho e Matheus Peixoto (Vitinho). Técnico: Antônio Carlos Zago.

GOLS – Ricardo Silva, aos 6, e Júnior Viçosa, aos 26 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Leandro Pedro Vuaden (RS).

CARTÕES AMARELOS – Ricardo Silva, Diego Ferreira e Geovane (América-MG); Ligger, Rafael Carioca e Bruno Tubarão (Bragantino).

RENDA – R$ 15.995,00.

PÚBLICO – 3.617 pagantes.

LOCAL – Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).