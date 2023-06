América Latina será destaque na próxima Lucca Comics

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 30/06/2023 - 14:50 Compartilhe

ROMA, 30 JUN (ANSA) – A Lucca Comics & Games, principal feira de quadrinhos e cultura pop da Europa e que acontece na cidade italiana homônima, terá uma forte presença latino-americana em sua próxima edição, entre 1º e 5 de novembro.

Um dos destaques do festival será a Fantasy Art Fiesta, que girará em torno do espanhol Luis Royo, artista europeu mais influente no gênero de fantasia erótica, e que contará, entre outros, com a presença do ilustrador argentino Ciruelo Cabral, que frequenta o evento desde 2002 e assina o pôster da edição de 2003.

Outro destaque da Lucca Comics será a Corner 4 Art, grupo de arte contemporânea do colecionador e galerista argentino Sergio Rincón, que representa na Europa uma série de mestres da fantasia espanhola e argentina, como Manuel Sanjulián, Juan Giménez e Martín Rodríguez, entre outros.

O pôster da edição de 2023 da Lucca Comics foi elaborado pelos gêmeos israelenses Asaf e Tomer Hanuka, quadrinista e ilustrador, respectivamente, da revista New Yorker.

Para ilustrar o slogan deste ano, “Insieme” (“Juntos”), os dois artistas realizaram uma composição com um dragão oriental que avança em direção às torres de Lucca envolto por exuberantes plantas decoradas e outras figuras.

O dragão é acompanhado por um símbolo do infinito para representar a imensidão das histórias, da arte e das paixões compartilhadas no festival. “Existem muitas maneiras de se estar juntos”, disse Tomer Hanuka.

“A imagem do pôster capta de modo único e evocativo a essência do slogan. Os personagens retratados representam as múltiplas tribos que animam a vasta comunidade do festival”, reforçou o diretor da Lucca Comics, Emanuele Vietina. (ANSA).

