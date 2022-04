América Latina ganha fatia no óleo combustível comprado pelos EUA após veto à Rússia

Por Arathy Somasekhar e Marianna Parraga e Sabrina Valle

HOUSTON (Reuters) – Volumes recordes de óleo combustível da América Latina desembarcaram nos Estados Unidos em março, mostraram dados alfandegários, com refinarias buscando alternativas às matérias-primas russas antes do prazo de 22 de abril que Washington deu para o encerramento das importações do petróleo russo.

As refinarias da Costa do Golfo dos EUA que usam óleo combustível para complementar o petróleo pesado saíram em busca de novos suprimentos no mês passado, depois que o presidente dos EUA, Joe Biden, proibiu o petróleo e os produtos refinados russos.

A Rússia respondeu por cerca de um quarto dos 524,4 mil barris por dia (bpd) de óleo combustível que os Estados Unidos importaram no ano passado. Também forneceu cerca de 200.000 bpd de petróleo bruto principalmente para refinarias da Costa Leste dos EUA.

A participação da Rússia caiu para 20% no mês passado, enquanto os países latino-americanos –impulsionados principalmente pelo México– forneceram 35% das importações de óleo combustível, acima dos 20% do ano passado, mostraram dados alfandegários.

A participação dos fornecedores do Oriente Médio nas importações de óleo combustível dos EUA também deve aumentar, para cerca de 17%, de 5% um ano atrás.

Fluxos recordes de óleo combustível na América Latina de quase 216.000 bpd ocorrem quando autoridades dos EUA e da Venezuela discutem um possível afrouxamento das sanções que podem devolver o petróleo venezuelano aos Estados Unidos após uma pausa de três anos.

Os Estados Unidos importaram 4% de suas necessidades de óleo combustível da Venezuela em 2018, antes das sanções.

AÇÕES DO MÉXICO EXPANDEM

O México, que expandiu as exportações de óleo combustível nos últimos três anos, respondeu por 26% das importações norte-americanas do combustível em março, em comparação com 18% em 2021, mostraram dados alfandegários.

A estatal brasileira Petrobras disse que a demanda por óleo combustível brasileiro das refinarias da Costa do Golfo dos EUA cresceu.

Brasil, México, Argélia e Arábia Saudita estão substituindo a Rússia como principais fornecedores de óleo combustível para a Costa do Golfo, disse a empresa.

A Petrobras disse que está desenvolvendo novos clientes no mercado de óleo combustível da Costa do Golfo dos EUA. A empresa afirmou que vendeu cerca de 500.000 toneladas de óleo combustível brasileiro no mercado spot para refinarias da Costa do Golfo dos EUA este ano.

Uma carga chegou ao Golfo dos EUA em fevereiro e outra carga semelhante deve ser descarregada em abril, mostraram os dados de rastreamento da Refinitiv e da alfândega dos EUA.

