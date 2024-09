América Latina é prioridade da política externa da Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/09/2024 - 16:01 Para compartilhar:

ROMA, 19 SET (ANSA) – Durante visita ao Equador, a subsecretária do Ministério das Relações Exteriores da Itália, Maria Tripodi, reafirmou o compromisso do governo italiano em fortalecer laços políticos com os países da América Latina, onde vivem cerca de 80 milhões de ítalo-descendentes.

“O governo está seguindo com a linha traçada pela primeira ministra, Giorgia Meloni, e pelo ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, para fazer da América Latina uma prioridade em nossa política externa”, afirmou Tripodi a diplomatas italianos em missão no país sul-americano e líderes locais.

Segundo a subsecretária da Itália, seu país “trabalha para reforçar a cooperação e [para] reduzir a distância com um continente estratégico, considerado, muitas vezes, exótico e distante, mas onde é possível consentir protagonismo a novos atores”, acrescentou Tripodi, antes de seguir viagem ao Peru.

(ANSA).