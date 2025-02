América Latina e Caribe são aliados em uma “conjuntura muito crítica”, diz chefe da diplomacia da UE

Os países da América Latina e do Caribe são parceiros estratégicos da União Europeia em uma “conjuntura muito crítica”, afirmou nesta segunda-feira (17), no Parlamento Europeu, a chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas.

“Por isso, a América Latina e o Caribe fazem parte da solução, não do problema. São um parceiro geopolítico e global, desempenhando um papel crucial na definição do futuro do mundo”, disse Kallas.

“O isolamento pode ser uma tentação para alguns, para erguer barreiras e dizer que não precisam do resto do mundo. Mas essa não é a abordagem europeia”, expressou.

Para Kallas, “o mundo apresenta muitas incertezas. Está marcado por guerra, volatilidade econômica, competição, rejeição às normas e regras globais e pela crescente ameaça das mudanças climáticas”.

Em discurso durante um seminário no Parlamento Europeu, Kallas destacou que a região da América Latina e do Caribe também tem um papel importante na segurança econômica da UE.

O bloco latino-americano e caribenho, segundo Kallas, é um “aliado indispensável no mundo atual. É uma potência cultural e democrática. Abriga a maior biodiversidade e metade das florestas tropicais do planeta. E é um parceiro-chave na luta contra as mudanças climáticas”.

Segundo Kallas, a UE e a região latino-americana e caribenha devem se concentrar no fortalecimento da relação bilateral com base em três temas prioritários: segurança e justiça, governança democrática e multilateralismo.

“Esses três pilares são essenciais para o nosso crescimento e a resiliência de nossas duas regiões”, afirmou.

Essa visão, garantiu Kallas, impulsionou os avanços na definição do ambicioso acordo de livre comércio entre a UE e o Mercosul, além da modernização do acordo global entre o bloco europeu e o México.

Esses acordos “demonstram nosso compromisso com relações mais próximas”.

A UE e o México anunciaram em 17 de janeiro a conclusão das negociações políticas para modernizar seu acordo, após conversas iniciadas em 2016.

Já a UE e os quatro membros fundadores do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) anunciaram, em dezembro, ter finalizado um entendimento político para o acordo de livre comércio, após um quarto de século de negociações.

Os países da UE e da Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos) realizaram uma cúpula em Bruxelas em julho de 2023 e têm uma nova reunião prevista ainda para este ano na Colômbia, possivelmente em novembro.

A Celac é composta por 33 países, enquanto a UE reúne 27 nações.

ahg/mb/am