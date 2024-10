América Latina é cada vez mais prioridade da Itália, diz Tajani

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/10/2024 - 22:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 8 OUT (ANSA) – O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, afirmou nesta terça-feira (8), em visita a São Paulo, que a América Latina será “cada vez mais uma prioridade da política externa” do governo.

“Na América Latina há uma tal presença de italianos e cidadãos de origem italiana que não podemos não olhar com grande atenção para essa parte do mundo”, disse o chanceler em discurso para a comunidade italiana no Consulado-Geral na capital paulista.

“É até mais fácil poder dialogar e construir pontes onde há tantos embaixadores”, acrescentou Tajani, em referência aos tantos exemplos de italianos bem-sucedidos no Brasil em diversos campos, do esporte ao empreendedorismo.

O ministro destacou ainda que sua missão, acompanhada de uma ampla delegação empresarial, tem como objetivo conhecer as oportunidades no Brasil para companhias italianas, mas também atrair investimentos para a Itália.

“Somos um país seguro, somos um país com estabilidade política e nós também somos um país atrativo”, salientou.

(ANSA).