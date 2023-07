America Ferrera, do elenco de ‘Barbie’, afirma que fica sem banho por alguns dias

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/07/2023 - 10:45 Compartilhe

Escalada para o elenco de ‘Barbie‘, a atriz America Ferrera, de 39 anos, disse, em entrevista à revista Vanity Fair, que costuma ficar alguns dias sem tomar banho.

Perguntada sobre qual seria seu ‘prazer culpado’, America revelou que não é a maior fã de chuveiros. “Vou me arrepender de dizer isso. Mas é passar alguns dias sem tomar banho”, respondeu a artista.

A revelação da atriz chocou algumas amigas do elenco, que se mostraram indignadas com a afirmação. “Como assim? Eu jamais poderia imaginar”, afirmou Margot Robbie, que interpreta a Barbie no filme.

Confira a declaração da atriz

🚨 GENTE? America Ferrera (Barbie) dizendo que o seu maior “prazer culpado” é não tomar banho por alguns dias. 😳pic.twitter.com/Pdb1lBb2YS — POPTime (@siteptbr) July 20, 2023

