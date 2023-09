América do Sul inicia caminhada rumo à Copa com desafio de substituir ‘velha guarda’

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/09/2023 - 14:54 Compartilhe

As seleções sul-americanas começam sua caminhada rumo à Copa do Mundo de 2026 com boa parte das estrelas que brilharam nos últimos anos ainda como destaque, já que continuam exibindo seu talento e há dificuldade para encontrar novas joias.

Embora o fim esteja cada vez mais próximo, jogadores como Lionel Messi, Neymar, Luis Suárez, Di María e Arturo Vidal ainda não têm substitutos para a disputa das Eliminatórias, que começam nesta quinta-feira (7).

Alguns nomes como os brasileiros Vinícius Júnior e Rodrygo, os argentinos Julián Álvarez e Enzo Fernández e os uruguaios Federico Valverde e Darwin Núñez já se destacam na Europa e surgem como herdeiros, mas a missão não é simples.

“Eles atuam em um futebol mais dinâmico, mais rápido, mais simples, [mas] não com tanto talento (…) Não vão estar no mesmo nível dos que estão saindo” diz em entrevista à AFP o técnico colombiano Jorge Luis Pinto, que comandou a Costa Rica na Copa de 2014.

– “Perdas muito grandes” –

O Brasil, com o técnico Fernando Diniz à espera da chegada do italiano Carlo Ancelotti em meados de 2024, já não conta com o capitão Thiago Silva (38 anos) e o lateral Daniel Alves (40), e referências como Casemiro (31) estão longe de seu melhor nível.

Diniz confia em Neymar (31), irregular nos últimos anos e que acaba de trocar o Paris Saint-Germain pelo Al-Hilal da Arábia Saudita, e nos jovens Vini Jr. e Rodrygo, destaques do Real Madrid. Mas o talento da atual geração brasileira foi questionado até pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“O que é mais grave é que a gente não consegue formar hoje uma grande seleção porque a gente não tem os jogadores da qualidade que a gente teve em 1970”, disse Lula em uma live no YouTube em junho.

Na Argentina, Messi segue sendo determinante aos 36 anos.

O técnico Lionel Scaloni convocou 22 jogadores que estiveram na Copa do Mundo do Catar para os jogos contra Equador e Bolívia. Entre as novidades estão os jovens Lucas Beltrán, Lucas Esquivel e Alejandro Garnacho, que por enquanto não estão próximos de atingir o nível do camisa 10 ou de Ángel Di María (35 anos).

“Há perdas muito grandes, em todos os países, de jogadores de liderança e experiência”, disse à AFP o treinador e ex-jogador argentino Ricardo Lunari.

“Por enquanto, jogadores novos como Vinícius, Julián Álvarez e Darwin Núñez” são só “grandes projetos” com “um bom presente”, acrescenta Lunari.

Núñez, em bom momento no Liverpool, e Valverde são a aposta do técnico Marcelo Bielsa no Uruguai, após a despedida do capitão Diego Godín e as ausências, por decisão técnica, de Suárez e Edinzon Cavani, ambos com 36 anos.

Já o Chile, sem reposição para a geração campeã das Copas Américas de 2015 e 2016, ainda aposta em veteranos como Vidal (36) e Aléxis Sánchez (34) para voltar ao Mundial depois de 12 anos.

“É muito difícil aparecerem grandes nomes com o pouco tempo de trabalho nas divisões de base. A formação dos jogadores foi muito encurtada e os tempos aceleraram” para vender os jovens talentosos para a Europa, diz Lunari.

As Eliminatóras Sul-Americanas concedem seis vagas diretas para a Copa do Mundo de 2026. O sétimo colocado vai disputar uma repescagem com uma seleção de outro continente.

