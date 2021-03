Amendoim/EUA: ADM pagará US$ 45 mi para encerrar alegações de fixação de preços

Chicago, 15 – A trading Archer Daniels Midland (ADM) vai pagar US$ 45 milhões para encerrar acusações de fixação de preço envolvendo sua divisão de processamento de amendoim, disse a companhia na sexta-feira (12). Uma ação coletiva de quase 12 mil produtores de amendoim dos Estados Unidos acusa as principais processadoras do país de conluio para pagar preços mais baixos a eles.

Segundo uma porta-voz da ADM, a companhia nega as acusações e decidiu fazer um acordo para não gastar mais tempo e dinheiro contestando a ação.

As duas maiores processadoras do país, a Birdsong Peanuts e a unidade Golden Peanut, da ADM, processam entre 80% e 90% da produção nacional, e a Olam International, cerca de 10%, de acordo com a ação movida pelos produtores. Birdsong e Olam fizeram acordos separados para encerrar a ação no fim de 2020, concordando em pagar um valor combinado de US$ 58 milhões. Nenhuma das duas companhias admitiu as alegações de irregularidades.

Em 2020, o aumento da demanda por pasta de amendoim levou o consumo nos EUA a um recorde de 3,45 quilos per capita, segundo o Conselho Nacional do Amendoim. Fonte: Dow Jones Newswires.

