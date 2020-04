AmeDigital cria plataforma para venda de vouchers pós-crise

A Ame Digital, fintech da B2W, lançou uma plataforma para que estabelecimentos de pequeno e médio porte vendam seus produtos e serviços em formato de vouchers, que poderão ser utilizados após a quarentena. A fintech dará ainda, como atrativo para os consumidores, 50% de cashback para os pagamentos feitos com seu aplicativo.

A ideia surgiu de um salão de manicures com quem a Ame tem parceria. O teste foi feito ali e agora ganha escala. Por enquanto, a ação está concentrada nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, com foco, prioritariamente, em quatro segmentos: alimentação (restaurantes, delicatessen, hamburguerias), bares, saúde e beleza (salões de beleza e clínicas de estética) e serviços (assistências técnicas e academias). O cumprimento do serviço comprado no voucher é de responsabilidade dos estabelecimentos.

Dentre outras ações, a fintech criou opções para arrecadar doações para ambulantes. A plataforma dará 50% de cashback para quem doar pelo aplicativo, com limite máximo de 15 reais por usuário.

O usuário pode escolher ajudar os 10 mil profissionais de venda credenciados no app para o Carnaval de rua do Rio 2020, ou os cerca de 500 vendedores de mate, biscoitos e dos quiosques das praias do Rio, que também aceitam pagamentos pelo aplicativo da fintech.