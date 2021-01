‘Ameaçava matar minha família’, diz Duda Reis sobre Nego do Borel

Duda Reis voltou a se pronunciar sobre Nego do Borel, seu ex-namorado. A atriz deu mais detalhes sobre o relacionamento e disse que o cantor deve falar a respeito hoje.

“Não falei metade do que vivi. A primeira estratégia de um abusador é fazer a vítima se passar como louca e é justamente o que ele vai fazer hoje. (…) Ele vai se pronunciar. Ele se juntou a uma advogada criminalista, focada em crimes contra a mulher, que homens realizam”, começou ela.

“Eu era muito manipulada, me ameaçava. Ele dizia que ia mandar matar minha família (…) Me sentia um rato num beco sem saída. Eu sabia de tudo que ele fazia, das coisas ilícitas que ele está envolvido, não cabe a mim falar. Sempre tive medo dele, eu era dependente emocional dele. Ele me passava que nunca na vida ia me querer (…). Eu apanhava e depois recebia amor. Eu passei três anos achando que amor era apanhar e depois receber um beijo. Sofri, sim, agressão física. Teve um episódio que ele me empurrou tão forte que eu caí em cima de cadeiras, que me machuquei. Um amigo dele, uma figura pública, entrou no meio para apartar a briga. Para segurar. Isso vai fazer parte de uma das agressões do boletim de ocorrência que estou abrindo contra ele”, continuou Duda.

“Eu não tinha saída na minha cabeça. E, sim, eu tenho saída, eu tenho uma família que me ama, seguidores que estão me apoiando, talvez até pessoas burras acreditem na manipulação desse homem. Mulheres, pelo menos normais, sensíveis, vão ter sororidade comigo e vão entender que ele é manipulador. Vocês acham que ele não se manifestou ontem por quê? Porque ele quer juntar coisas contra mim para eu parecer maluca”, disse.

Duda disse que Nego irá acusá-la de traição. “Diz ele que gravou várias conversas minhas com minhas amigas. Eu não podia nem ligar dentro da casa que eu morava. Eu, pelo que entendi, era gravada e espionada. Ainda mais quando eu tinha sessão de terapia.”

Entenda o caso:

Duda e Nego do Borel anunciaram o fim do noivado em dezembro de 2020. Na última terça-feira (12), vazaram áudios da influencer Lisa Barcelos falando que ela tinha ficado com Nego enquanto ele era noivo. Mais tarde, para a coluna do Léo Dias, Lisa confirmou, mas disse que “não errou sozinha”.

Nos Stories, Duda começou a expor outras possíveis traições do cantor e chegou a aparecer chorando ao falar do relacionamento com Nego do Borel, dizendo que era abusivo.

