Ameaçado no Chelsea, Lampard tem o sonho de treinar o Barcelona Treinador dos Blues não vive um bom momento e pode ser demitido em caso de novas derrotas. Seu desejo, porém, é de sentar à beira do Camp Nou

Ameaçado no Chelsea, Frank Lampard pode ser demitido em caso de novas derrotas. Isso faz com que o comandante dos Blues pense em seu futuro. De acordo com o jornalista Guillem Balagué, no programa “Onze”, o inglês sonha em treinar o Barcelona.

Lampard tinha o desejo de atuar em La Liga, mas não conseguiu concretizar esse sonho antes de se aposentar. Ele esteve perto de assinar pelo clube catalão em 2005, mas o negócio acabou não ocorrendo. Como treinador, o inglês mantém a mesma vontade.

Nem o Barcelona e nem o Chelsea conseguiram convencer nesta temporada. Os catalães, com Koeman, fazem atuações irregulares em La Liga. O mesmo acontece com os Blues, que vêm de derrota para o Manchester City por 3 a 1.

