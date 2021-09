Ameaçada de extinção, baleia de 20 metros é encontrada morta no Paraná

Uma baleia de 20 metros foi encontrada morta e em estado de decomposição na Praia Grande da Ilha do Mel, em Paranaguá (PR), nesta quarta-feira (22). As informações foram divulgadas pelo portal UOL.

O animal era uma baleia-fin (Balaenoptera physalus), espécie que é considerada ameaçada de extinção.

O PMP-BS (Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos) fez coleta biológica e necropsia para estudar a morte do animal.

Uma força-tarefa do PMP com a Prefeitura vai cuidar do enterro da carcaça, o que deve demorar três dias.

“Este é um registro incrível para a nossa região, e o trabalho da equipe que conduz a necropsia permitirá que os pesquisadores avaliem a condição de saúde e a possível causa da morte do animal”, disse a bióloga Camila Domit, coordenadora do LEC (Laboratório de Ecologia e Conservação) da UFPR (Universidade Federal do Paraná).

Veja também