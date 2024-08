Ameaça de tufão na região de Tóquio cancela centenas de trens e voos no Japão

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/08/2024 - 23:18 Para compartilhar:

Centenas de voos e trens foram cancelados e 1.700 residências ficaram sem eletricidade em áreas próximas de Tóquio devido ao avanço de um tufão nesta sexta-feira (16).

O tufão Ampil se encontrava nas primeiras horas do dia cerca de 300 km ao sul de Tóquio e seguia para o norte com rajadas de vento de até 216 km/h, segundo a agência meteorológica do país.

A previsão é de que o olho do tufão se mantenha no mar e o sistema de tempestades se desloque pela costa perto da região metropolitana de Tóquio, onde vivem quase 40 milhões de pessoas, e depois siga para o leste, entrando novamente no Pacífico.

Autoridades alertaram para ventos potentes, chuvas intensas e possíveis deslizamentos de terra. A companhia aérea japonesa ANA cancelou nesta sexta-feira 280 voos e a Japan Airlines 319, afetando quase 110 mil passageiros no total.

A circulação de trens de alta velocidade foi suspensa em boa parte da rede, incluindo o trecho movimentado entre Tóquio e a metrópole de Nagoya.

