Ameaça de bomba é descartada e acesso ao prédio do MDIC é liberado

O acesso ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) foi liberado após equipes de segurança descartarem ameaça de bomba no final da manhã desta quarta-feira, 26.

O prédio precisou ser evacuado após servidores localizarem uma bolsa na garagem. Depois de passar por procedimento preventivo de segurança, equipes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) descartaram riscos. Segundo a assessoria, havia apenas roupas no interior da bolsa.

O ministério ficou com fechado, sem acesso ao público, por cerca de 2 horas. O vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin encontrava-se em um evento no Palácio do Planalto, onde deve permanecer o resto do dia.

