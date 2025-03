Amcham Brasil: tarifas dos EUA sobre aço e alumínio afetam diretamente exportações brasileiras

A taxação dos Estados Unidos de 25% sobre importações de aço e alumínio, provenientes de todas as origens, impacta diretamente as exportações brasileiras desses setores e tem o potencial de afetar o comércio bilateral em outros segmentos da cadeia do aço e do alumínio, considera a Amcham Brasil.

Em 2024, o Brasil exportou US$ 5,7 bilhões em aço e ferro para os Estados Unidos e US$ 267 milhões em alumínio.

Já as importações brasileiras de carvão siderúrgico norte-americano, que podem ser afetadas pela nova medida, totalizaram US$ 1,4 bilhão em 2024.

A Amcham Brasil espera que os governos do Brasil e dos Estados Unidos intensifiquem os esforços para alcançar uma solução que preserve o comércio bilateral e os seus benefícios para ambas as economias.