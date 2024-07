Amcham: Brasil registra crescimento recorde nas exportações para os EUA no 1º semestre de 2024

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/07/2024 - 13:30 Para compartilhar:

Os Estados Unidos se destacaram como o principal destino das exportações brasileiras no primeiro semestre de 2024, o que impulsionou crescimento nas trocas comerciais bilaterais entre os dois países. De acordo com o Monitor do Comércio Brasil-EUA da Amcham Brasil, divulgado nesta segunda-feira, 15, o Brasil exportou um valor recorde de US$ 19,2 bilhões para os EUA nos primeiros seis meses do ano, o que marca um aumento de 12% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Conforme destaca a Amcham, o crescimento foi observado em todos os setores, incluindo indústria de transformação, extrativa e agropecuária. Na contramão, as exportações brasileiras para outros mercados globais cresceram apenas 1,4% no mesmo período. A expansão das vendas – sobretudo de bens industriais – para os EUA representou 29,1% do total do aumento das exportações brasileiras.

O comércio bilateral entre Brasil e EUA totalizou US$ 38,7 bilhões no período, marcando um aumento de 5,1% em relação ao ano anterior. Ainda segundo o levantamento, o déficit comercial para o Brasil foi o menor dos últimos 10 anos, demonstrando um avanço significativo na balança comercial entre os dois países, reforça a entidade em seu relatório.

Entre os principais produtos exportados pelo Brasil para os EUA no primeiro semestre de 2024, destacam-se combustíveis de petróleo, petróleo bruto, café, celulose e aeronaves, todos registrando aumentos expressivos, conforme a Amcham. As importações brasileiras dos EUA também mostraram crescimento em diversos setores, apesar de uma leve queda no valor total importado.