AMC anuncia venda de 11,55 milhões de ações; papel cai 5,5% no pré-mercado de NY

A AMC, rede de cinemas americana, afirmou nesta quinta-feira, 3, que venderá até 11,55 milhões de ações por meio de um contrato de distribuição de ações com B. Riley Securities e o Citigroup Global Markets. Os recursos serão utilizados para financiar suas operações, no caso de reembolsos, refinanciamentos, resgates ou recompra de dívidas, além da aquisição de ativos de teatro, capital de giro ou outros investimentos.

O acordo foi feito em meio ao retorno dos movimentos especulativos e de uma notícia de que o fundo de hedge Mudrick Capital Management havia comprado ações da empresa por US$ 230,5 milhões na última semana.

Segundo a AMC, B. Riley e Citigroup receberão uma comissão de até 2,5% sobre a venda de ações por meio do acordo.

Na quarta-feira, 2, as ações da empresa subiram 95,59% e a volatilidade fez as negociações dos papéis da empresa serem interrompidas por alguns minutos. No ano, o preço das ações já acumulam alta de cerca de 2.850%. A companhia tem sido alvo de movimentos especulativos deflagrados por investidores varejistas reunidos na internet.

Nesta quinta-feira, no pré-mercado de Nova York, as ações já subiram cerca de 11%, mas, por volta das 9 horas (de Brasília), cediam 5,51%.

Veja também