Ambulantes já podem se inscrever para trabalhar no carnaval de rua no Rio

A organização do carnaval de rua 2018 no Rio de Janeiro está com as inscrições abertas para os vendedores autônomos que poderão trabalhar nos blocos de rua oficiais, autorizados pela Empresa de Turismo do Rio de Janeiro (Riotur) e a Secretaria Especial de Ordem Pública (Seop), responsável pelo controle dos ambulantes legalizados.

Os interessados devem ser brasileiros maiores de 18 anos, ter carteira de identidade, CPF e comprovante de residência no município do Rio. As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico www.carnavalderua2018.com.br, até as 23 horas e 59 minutos (horário de Brasília) do dia 7 de janeiro.

O sorteio eletrônico ocorrerá no dia 8 de janeiro e os contemplados serão convocados por meio de SMS e e-mail. As pessoas que forem sorteadas devem comparecer ao local a ser divulgado, para a comprovação dos requisitos exigidos pelo regulamento, além da retirada do kit – colete, isopor e credencial – para estarem habilitados a trabalhar legalmente nos blocos de rua.

A organização do carnaval de rua informou que nesta edição a etapa presencial será realizada em um único dia, ou seja, não será necessário o ambulante ir duas vezes até o local indicado para finalizar o cadastro.