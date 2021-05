Ambulância de 29 anos é usada como carro particular em SP

Nem toda ambulância é usada para salvar vidas. O empresário Ernesto de Oliveira Pedroso, 65, por exemplo, é dono de uma ambulância que dirige sem pressa alguma e nunca transporta pacientes. E com a sirene desligada. As informações são do UOL.

Apesar de ainda estar caracterizada como ambulância, Ernesto usa sua Chevrolet Ipanema 1992 como carro particular. O veículo tem adesivos de cruz vermelha nas portas e no capô, além de giroflex e sirene. O carro ainda está registrado como veículo de socorro médico. Ou seja: em tese, daria direito a furar o rodízio e rodar em corredores de ônibus.

Ernesto contou ao UOL que o antigo dono do veículo usava a ambulância para transportar um filho com dificuldade de locomoção. Apesar de ter 29 anos, o veículo tem apenas 57 mil quilômetros rodados. O carro também passou por poucas mudanças, apenas de itens básicos de manutenção, como velas do motor, borrachas de vedação, escapamento, troca de óleo e lâmpadas – além do polimento na pintura.

