‘Ambos são contra vida’, diz Papa sobre Harris e Trump

CIDADE DO VATICANO, 13 SET (ANSA) – Em uma coletiva de imprensa durante o voo de volta para Roma após visitar Singapura, o papa Francisco afirmou que o republicano Donald Trump e a democrata Kamala Harris, candidatos à presidência dos Estados Unidos, “são contra a vida”.

A resposta do religioso foi dada após um jornalista ter perguntado que conselho daria a um eleitor católico que precisa decidir em quem votar nas eleições americanas, considerando as políticas antimigração do magnata e o apoio da vice-presidente aos direitos ao aborto.

“Ambos são contra a vida, tanto aquele que joga fora os migrantes como aquele que mata crianças. Deve-se escolher o menor dos dois males. Quem é o menor dos dois males? Aquela senhora ou aquele cavalheiro? Não sei. Cada um pensa com consciência e faz sua escolha”, declarou.

“Mandar embora os migrantes, não dar a eles capacidades para trabalhar e não acolhê-los é um pecado, é grave. Mandar embora uma criança do ventre da mãe é um assassinato, porque há vida.

Devemos falar sobre essas coisas claramente. A migração é um direito”, acrescentou.

Entre outros assuntos abordados pelo líder da Igreja Católica, o pontífice não escondeu sua vontade de visitar a China e garantiu que não celebrará a missa de reabertura da Catedral de Notre-Dame, em 8 de dezembro, em Paris.

“A China é uma ilusão para mim, no sentido de que gostaria de visitar. Admiro e respeito a China, é um país com uma cultura milenar, com uma capacidade de diálogo e de compreensão mútua, que vai além dos diferentes sistemas democráticos que teve.

Acredito que a China é uma promessa e uma esperança para a Igreja”, declarou Francisco.

Já sobre a hipótese de uma viagem à Argentina em um futuro próximo, o Papa respondeu que “é algo que ainda não foi decidido”, mas não escondeu que “gostaria de ir” ao seu país natal. (ANSA).