Ambipar registra lucro líquido de R$ 52,3 mi no 4º trimestre, alta de 98,8%

A Ambipar registrou lucro líquido de R$ 52,3 milhões no quarto trimestre de 2021, alta de 98,8% ante o mesmo período de 2020, com margem líquida de 28,2%, expansão anual de 1,1 ponto porcentual. O resultado é derivado principalmente da redução do resultado financeiro diante do incremento da estrutura de capital, segundo o comunicado da empresa.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) chegou a R$ 185,9 milhões, crescimento de 192% na comparação anual e 15,3% em relação aos trimestre anterior. A margem chegou a 27,3%, queda de 0,9 ponto porcentual sobre um ano antes.

A receita bruta atingiu R$ 783 milhões no quarto trimestre, expansão de 206% ante o mesmo período de 2020. No acumulado de 2021, a receita bruta consolidada registrou R$ 2,198 bilhões, 175% acima do mesmo período de 2020.

O resultado financeiro líquido ficou negativo em R$ 68 milhões no trimestre, crescimento de 34% sobre o terceiro trimestre. O aumento das despesas financeiras deve-se, principalmente, segundo a empresa, pelo maior nível de endividamento no final do ano, de R$ 2,7 bilhões, combinado com o aumento do CDI no período.

Os investimentos (capex) chegaram a R$ 192 milhões, sendo R$ 168 milhões em Environment e R$ 24 milhões em Response. Cerca de R$ 25 milhões de Environment foi renovação e cerca de R$ 35 milhões antecipação de compras futuras para evitar reajuste de preços das máquinas e equipamentos e para criação de buffer.

A dívida líquida chegou a R$ 1,874 bilhão contra R$ 384,5 milhões no mesmo período de 2020. A alavancagem, medida entre a dívida líquida/Ebitda, atingiu 2,5 vezes em dezembro do ano passado. O aumento é oriundo principalmente da captação para aquisição da Disal, comenta a empresa.

Em nota que acompanha os resultados financeiros, a Ambipar aponta para um cenário macroeconômico desafiador em 2022, porém, avalia que tem capacidade e resiliência para entregar fortes resultados. “No início do ano realizamos emissão de debêntures para estarmos preparados para executar novos investimentos, sejam eles aquisições estratégicas que tragam maior escala operacional tanto no Brasil quanto no exterior, ou orgânicos, como o projeto GIRI, no Chile, novas frentes de negócio relacionados ao tema ESG, sempre focando na criação de valor para todas as partes interessada”, afirma Thiago da Costa Silva diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Ambipar.

Saiba mais