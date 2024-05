Ambipar integra o time de resgate às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/05/2024 - 15:51 Para compartilhar:

A multinacional Ambipar se uniu às equipes de apoio humanitário aos atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A empresa enviou 30 embarcações, 2 helicópteros, 6 viaturas, 21 escavadeiras, 12 caminhões e 68 profissionais especializados em gerenciamento de crises, que se revezam desde as primeiras horas da tragédia para fornecer assistência nas ações emergenciais de resgate às vítimas das inundações.

Segundo a companhia, as ações se concentram no apoio ao poder público nas operações de resgate às pessoas ilhadas; garantir restabelecimento de insumos essenciais; e, liberar as vias de acesso nos modais rodoviário e ferroviário.

“Estamos concentrando nossos esforços não apenas em garantir respostas a curto prazo, mas em atuar de forma integrada na tentativa de minimizar os impactos desta tragédia a médio e longo prazo”, explica a head de resposta a emergências da Ambipar, Dennys Spencer.