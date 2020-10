Ambipar compra One Stop e IntraCoastal para expansão de seus negócios nos EUA

A Ambipar anunciou, por meio de sua controlada Ambipar Holding USA, a aquisição de 100% da One Stop Environmental e da IntraCoastal Environmental. Os valores das transações não foram revelados.

Segundo a companhia, a aquisição está alinhada com os objetivos estratégicos da Ambipar de oferecer a seus clientes uma estrutura global de resposta a emergências, assim como a expansão geográfica e oferta de serviços no território americano.

A One Stop, sediada no Estado americano do Alabama, é especializada em atendimentos no modal terrestre, desastres naturais e remediação de solo. Em 2019, a empresa teve faturamento de US$ 7,6 milhões.

Já a IntraCoastal tem sede na Flórida e é especializada no modal marítimo e terrestre, tanto industrial como terminal. O faturamento da empresa em 2019 foi de US$ 6,6 milhões.

Veja também