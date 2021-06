Ambipar compra Metal Ar Engenharia, do setor de gerenciamento de resíduos

A Ambipar Participações e Empreendimentos anunciou nesta quinta-feira a aquisição de 100% da Metal Ar Engenharia Ltda, através de sua controlada Environmental Participações. O valor da transação não foi divulgado.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa informa que com a aquisição poderá atuar no setor de mineração e na oferta de soluções para gerenciamento total de resíduos, diversificar a carteira de clientes e gerar futuro cross selling, “em linha com o seu plano estratégico de crescimento, com captura de sinergias e potencial maximização das margens e retorno”.

Presente no mercado há 54 anos, a Metal Ar trabalha no gerenciamento, movimentação e tratamento de resíduos, coprocessamento, valorização de recicláveis, perfuração, carregamento e transporte de rocha com foco principal no setor de mineração. A empresa, que opera nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Bahia e Alagoas, reportou uma receita líquida de R$ 114 milhões em 2020.

